ента новостей

13:12
В Петербурге женщина "заминировала" отдел полиции
12:41
В Ленобласти голый мужчина выпал с 4-го этажа
12:27
Аферисты «из Банка России» предлагают россиянам коронавирусные выплаты
01:30
Волейбольный «Зенит» дома уступил московскому «Динамо» 1–3
16:17
На трассе "Скандинавии" в ДТП пострадали пять человек
15:50
Полицейские и сотрудники ОМОН сконцентрировались у памятника жертвам политических репрессий
10:48
В Петербурге аферист обменивал деньги пенсионеров на купюры «банка приколов»
10:11
Немой выкрикивал лозунги
09:37
Требуют выселить кошку и попугая
19:22
"Поиграем за чашечкой чая": в коворкинге "Легко" пройдет вечер настольных игр
19:19
В Петербурге Россельхознадзор изъял из оборота и уничтожил более 500 кг бельгийских груш
19:17
Презентация выставочного проекта «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
16:48
В связи с похолоданием АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» работает в усиленном режиме
16:45
Три временные выставки в музейно-выставочном центре «Россия – моя история» ждут посетителей в ближайшие выходные
16:44
163 775 петербуржцам оказана гуманитарная помощь в рамках акции #МыВместе
16:39
В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам более 6,3 миллиона рублей
12:24
В Петербурге аферисты заставили пенсионерку отдать крупную сумму
12:18
В Петербурге задержали афериста, обманувшего пнесионерку
12:15
В Петербурге полиция задержала похитителя автофургона
09:24
Протестные акции приостановили
08:17
Спрос на электромобили
20:38
Арт-резиденция ШКАФ запускает молодежную лабораторию современного искусства
20:36
Создавать возможность для спасения чей-то жизни ПРОСТО
20:33
Победительница проекта «Профстажировки 2.0» приняла участие в постановке эксперимента по изучению мозговой активности человека
11:28
На Приморском шоссе произошло смертельное ДТП с участием маршрутки
11:20
Между Санкт-Петербургом и Минском открывается новый автобусный маршрут
11:17
Поэзия – дело влюблённых! Большой поэтический вечер в честь Дня Всех Влюблённых
11:08
В Ленобласти связисты ЗВО определят лучшие расчеты в ходе конкурса «Уверенный прием»
08:21
Борьбу с коррупцией усилили
07:55
Что с долгосрочной арендой?
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » Аферисты «из Банка России» предлагают россиянам коронавирусные выплаты

Аферисты «из Банка России» предлагают россиянам коронавирусные выплаты

0
29
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
© CC0
В интернете набирают обороты новая схема мошенничества.

В интернете набирают обороты новая схема мошенничества. На Facebook демонстрируются рекламные объявления с символикой "Банка России".

Пользователь получает информацию, что россияне могут получить выплаты, направленные на поддержку в период пандемии. Размер выплаты, как обещают мошенники, составляет от 1 до 5 тысяч рублей на каждого члена семьи в зависимости от потребностей.

Для получения выплаты гражданам предлагается ввести данные своей карты, включая CVC-код.
В Банке России заявили, что поддерживающих выплат в период пандемии для граждан РФ в настоящее время не проводится.

Источник: NewsNW.ru
мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

15-07-2020, 10:36
Активизировались мошенники
2-05-2020, 08:04
Выплаты для самозанятых
29-07-2020, 09:12
Дадут ли еще по 10000 рублей?
6-08-2020, 07:07
А может выплаты будут?
12-05-2020, 10:06
Все-таки выплаты назначили
2-06-2020, 09:52
Выплаты начались

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
98
Вчера, 16:17
На трассе "Скандинавии" в ДТП пострадали пять человек
0
188
4-02-2021, 11:28
На Приморском шоссе произошло смертельное ДТП с участием маршрутки
0
141
3-02-2021, 11:59
В Ленобласти иномарка и маршрутка попали в ДТП
0
267
28-01-2021, 10:42
Смертельное ДТП на трассе Кола в Бокситогорском районе Ленобласти
Наверх