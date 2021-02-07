Аферисты «из Банка России» предлагают россиянам коронавирусные выплаты

В интернете набирают обороты новая схема мошенничества. На Facebook демонстрируются рекламные объявления с символикой "Банка России".

Пользователь получает информацию, что россияне могут получить выплаты, направленные на поддержку в период пандемии. Размер выплаты, как обещают мошенники, составляет от 1 до 5 тысяч рублей на каждого члена семьи в зависимости от потребностей.

Для получения выплаты гражданам предлагается ввести данные своей карты, включая CVC-код.

В Банке России заявили, что поддерживающих выплат в период пандемии для граждан РФ в настоящее время не проводится.