Киберучения для студентов СПО прошли в Санкт-Петербург

В Санкт-Петербургском университете телекоммуникаций впервые прошел конкурс в области информационной безопасности – «Битва на Неве». Участие в соревновании приняло 7 команд из числа студентов колледжей Ленинградской области.
Соревнования прошли в формате OSINT, который предполагает проведение разведки на основе анализа открытых источников, которому предшествует поиск и сбор разведывательной информации из общедоступных баз данных.
Организаторами «Битвы на Неве» выступила Федерация спортивного программирования Санкт-Петербурга, а также Санкт-Петербургский университет телекоммуникаций при поддержке Правительства Санкт-Петербурга. Кроме того, партнерами киберучений стали Правительство Ленинградской области, ПАО «Ростелеком», платформа CINGULATA, Fplus, компания «РИТ-сервис», T.Hunter, «Комфортел», а также партпроект «Единой России» «Цифровая Россия».
Помимо соревновательного трека, на площадке прошла конференция по информационной безопасности «Дефкон на Неве». Соревнования посетили и ведущие эксперты региона в сфере информационной безопасности.
Очень здорово, что для популяризации таких профессий, как специалист информационной безопасности, используются такие мероприятия, отметил советник Губернатора Ленинградской области по цифровизации, председатель общественного совета партпроекта «Цифровая Россия» Рагим Ахадов.
Подобные проекты – это возможность понять, какие проблемы и задачи стоят в сфере информационной безопасности еще на старте своего обучения, отметил депутат Госдумы, член комитета по информполитике, федеральный координатор партпроекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
По словам Немкина, число соревнований в сфере ИТ будет только расти.
«Единая Россия» запустила партийный проект «Цифровая Россия» в 2022 году для содействия цифровизации страны. В частности, проект направлен на поддержку представителей IT-сферы, обеспечение безопасности пользователей интернета, развитие цифровой валюты и поддержку российских цифровых сервисов.