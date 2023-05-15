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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти подведены итоги фестиваля «Российская студенческая весна»

В Ленобласти подведены итоги фестиваля «Российская студенческая весна»

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49
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Администрация Ленобласти
В Ленинградской области подведены итоги регионального этапа Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна»

В Ленинградской области подведены итоги регионального этапа Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна».

В региональном этапе фестиваля приняли участие 85 участников из 6 вузов и 119 участников из 14 колледжей и техникумов.

В этом году впервые были проведены два разных отборочных фестиваля для студентов высшего образования и студентов профессионального образования, определены два лучших номера и два обладателя Гран-при, выступали смешанные коллективы из разных образовательных организаций, а направление «Медиа» работало на самом фестивале в режиме реального времени.

По итогам регионального отборочного этапа 16 студентов вузов представят Ленинградскую область на Всероссийском фестивале в Перми, а 24 студентов техникумов и колледжей - в Ханты-Мансийске.

Источник: Администрация Ленобласти
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