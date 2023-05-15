В Ленобласти подведены итоги фестиваля «Российская студенческая весна»

В Ленинградской области подведены итоги регионального этапа Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна».

В региональном этапе фестиваля приняли участие 85 участников из 6 вузов и 119 участников из 14 колледжей и техникумов.

В этом году впервые были проведены два разных отборочных фестиваля для студентов высшего образования и студентов профессионального образования, определены два лучших номера и два обладателя Гран-при, выступали смешанные коллективы из разных образовательных организаций, а направление «Медиа» работало на самом фестивале в режиме реального времени.

По итогам регионального отборочного этапа 16 студентов вузов представят Ленинградскую область на Всероссийском фестивале в Перми, а 24 студентов техникумов и колледжей - в Ханты-Мансийске.