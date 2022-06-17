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Питерец.ру » Экономика » Санкт-Петербургский университет и АНО «Россия — страна возможностей» заключили соглашение о совместной поддержке талантливой молодежи

Санкт-Петербургский университет и АНО «Россия — страна возможностей» заключили соглашение о совместной поддержке талантливой молодежи

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Опубликовал: Вадик Котов
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СПбГУ
Санкт-Петербургский университет и АНО «Россия — страна возможностей» заключили соглашение о совместной поддержке талантливой молодежи

Санкт-Петербургский государственный университет и президентская платформа «Россия — страна возможностей» в рамках Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве в сфере поддержки талантливой молодежи. Подписи под документом поставили ректор СПбГУ член-корреспондент РАН Николай Кропачев и генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Соглашение предусматривает поддержку инициатив, направленных на личностную и профессиональную самореализацию студентов, а также на создание новых и расширение существующих механизмов по выявлению талантов среди молодежи. Совместная работа сторон будет нацелена на развитие социальных лифтов для участников проектов платформы, на выстраивание траекторий развития молодых людей со школьной скамьи до момента выхода на рынок труда. Стороны также договорились проводить совместные тематические мероприятия, а в перспективе открыть центр для развития универсальных компетенций у студентов.

«Уже почти три века Санкт-Петербургский государственный университет готовит выпускников, чьи имена становятся известными. Уверен, что совместно с президентской платформой "Россия — страна возможностей" мы сможем найти еще больше талантливых молодых людей, которые станут гордостью нашей страны», — отметил ректор СПбГУ Николай Кропачев.

«Ни у одной организации нет такой точки контакта, такого доступа к молодежной аудитории, как у вузов. Сотрудничество с СПбГУ позволит не только значительно повысить уже достигнутый уровень взаимодействия, но и предлагать новые форматы совместной работы по поддержке талантливой молодежи: проведение совместных мероприятий, а в перспективе — и открытие Центра для развития универсальных компетенций у студентов», — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Президентская платформа «Россия — страна возможностей» совместно с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации на базе университетов открывают центры оценки и развития компетенций — пространства для диалога между молодыми людьми, вузами, работодателями и региональной властью. После успешного освоения образовательных программ студенты получают документы об уровне компетенций, которые учитываются работодателями — участникам проекта.

Источник: СПбГУ
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