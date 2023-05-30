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Питерец.ру » Общество » Петербургских школьников учат кибербезопасности

Петербургских школьников учат кибербезопасности

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Опубликовал: Вадик Котов
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Единая Россия
Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр при поддержке «Ростелекома» провел занятия на тему «Цифровая гигиена»

Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр при поддержке «Ростелекома» провел занятия на тему «Цифровая гигиена» для старшеклассников школы № 544 и гимназии № 526. Первые лекции посетили 60 учеников.
Для подготовки уроков по цифровой безопасности специалисты Центра использовали материалы книги «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир», а также презентации «Ростелекома» по основам надежного использования электронных устройств, по правилам общения в социальных сетях и способам защиты персональных данных.

«Открытый урок, проведенный командой проекта, получился действительно интересным! Актуальный материал был преподнесен доступно и смог вызвать неподдельный интерес у учащихся нашей школы. Ребята отметили, что урок удался — каждый из них открыл что-то полезное и необходимое для себя», - рассказала учитель школы № 544 Ирина Громова.

Проведение киберуроков в Санкт-Петербурге стало первым этапом реализации программы «Цифровая школа», реализуемой в рамках проекта «Цифровая Россия» в Санкт-Петербурге. Организаторы планируют увеличить в городе и по всему Северо-Западному региону количество образовательных учреждений, на площадке которых пройдут лекции по информационной безопасности.

«Проект за короткий срок выведет на совершенно новый уровень формирование цифрового самосознания у детей и юношества, что поможет укрепить суверенитет нашей страны и реализует одну из основных задач проекта «Цифровая Россия» — обеспечить доступную и безопасную цифровую среду для всех пользователей», - отметил директор Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра, региональный координатор федерального партийного проекта «Цифровая Россия» Андрей Максименко.

Напомним, партийный проект «Цифровая Россия» направлен на решение широкого круга вопросов: поддержку российских ИТ-компаний и учителей информатики, обеспечение доступной и безопасной цифровой среды для всех пользователей, развитие цифровых финансовых активов и киберспорта, поддержку отечественных цифровых сервисов, платформ социальной направленности, а также создание и распространение цифрового патриотического контента.

Источник: Единая Россия
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