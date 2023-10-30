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Питерец.ру » Общество » Святейший Патриарх Кирилл посетил Смоленский храм и часовню блаженной Ксении на Смоленском кладбище Петербурга

Святейший Патриарх Кирилл посетил Смоленский храм и часовню блаженной Ксении на Смоленском кладбище Петербурга

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
Патриарх Кирилл посетил Смоленскую церковь и часовню Ксении Блаженной

В воскресенье, 29 октября 2023 года Александр Бельский, председатель ЗакС Петербурга, принял участие в службе, которую провёл Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, в Смоленской церкви на Васильевском острове. В этом богослужении также участвовали митрополит Варсонофий, губернатор Александр Беглов, депутат Федерального Собрания Михаил Романов и депутат городского парламента Константин Чебыкин.

Святейший Патриарх возложил свои молитвы перед чтимой Смоленской иконой Божией Матери. Также было пропето славление этой иконе. Затем он осмотрел боковой придел, который посвящён иконе Божией Матери «Милующая».

Патриарх Кирилл поделился своими воспоминаниями о храме: "Этот храм играл особую роль в моей жизни в самые ранние годы моего воцерковления. Мой отец здесь служил с 1947 по 1953 год, и каждое воскресенье я приходил сюда с мамой. Это светлое время осталось в моей памяти. В те трудные послевоенные годы, когда в Ленинграде было всего 13 открытых храмов, этот храм играл особую роль в жизни людей, которые с большим количеством приходили сюда молиться".

Святейший Патриарх также принял участие в службе в часовне, посвящённой святой блаженной Ксении Петербургской. Он возложил цветы перед гробницей блаженной, а Александр Бельский почтил память великой подвижницы.

Смоленская церковь на Васильевском острове была построена в стиле раннего русского классицизма в 1786-1790 годах по проекту архитектора Алексея Иванова. Периодически церковь подвергалась ремонтам и перестройкам в XIX веке. Церковь славилась своей благотворительной деятельностью, включая богадельню для вдов и сирот духовенства, дома для вдов и священников, школу и приют для детей военнослужащих.

В 1940 году Смоленская церковь была закрыта, но через семь лет снова открылась. Она была единственной действующей церковью на Васильевском острове и привлекала множество верующих. В 1987-1988 годах церковь была отреставрирована. Часовня над могилой святой Ксении Петербургской была возведена в русском стиле по проекту архитектора Александра Всеславина. Она была открыта в 1947 году, закрыта в 1960 году и вновь открыта в 1983 году. Сегодня часовня служит центром притяжения для верующих как из Санкт-Петербурга, так и из всей России.

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Источник: ЗАКС
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