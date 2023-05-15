В Петербурге с 16 мая закроют движение транспорта по улице Пархоменко

С 16 мая по 3 июля в связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия закрывается движение транспорта по проспекту Пархоменко от проспекта Энгельса до 2-го Муринского проспекта в Выборском районе.

Специалисты подрядной организации обновят 1,67 км дорожного покрытия проезжей части. А также обустроят тротуары, восстановят нарушенное благоустройство и нанесут разметку. Все работы планируется завершить в августе 2023 года.

На период проведения ремонта рекомендуем водителям заранее планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ, обращать внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.

Схема объезда транспортных средств размещена на сайте http://gati-online.ru/