ента новостей

13:50
Мариупольских школьников в лагере «Дружных» навестили с подарками
12:55
Места дислокации комплексов фиксации превышения скорости c 17 по 23 июля
12:52
Выставка «Птицы мира»
12:48
В Колпино иномарка сбила 11-летнего мальчика на велосипеде
12:45
Выставка «Суррогаты»
12:40
Мигранта, подозреваемого в убийстве задержали в Московской области
12:34
В Приморском районе в ДТП погиб мотоциклист
12:28
В Петербурге в ходе рейда «Нетрезвый водитель» у пассажирки авто изъяли крупную партию метадона
11:31
Съезд с Парашютной улицы на КАД будут полностью перекрывать четыре ночи подряд
11:25
В Петербурге задержан нетрезвый водитель, совершивший ДТП на каршеринговом автомобиле
11:18
В Невском районе поймали развратника-педофила
10:02
В Мурино молодая девушка погибла упав с балкона 17-го этажа
21:47
«Ленинградец» стартовал в ФНЛ нулевой ничьей с «Арсеналом», следующий соперник – «Енисей»
17:50
Сенатор от Ленобласти Дмитрий Василенко вместе с коллегой по Совету Федерации Сергеем Михайловым приняли участие в открытии стелы, посвящённой погибшим при прорыве блокады Ленинграда забайкальским воинам
11:53
В Невском районе пенсионерка перевела аферистам более 3,6 млн рублей
11:48
В Ленобласти «Мерседес» вылетел в кювет и врезался в дерево. Погибли два человека
11:43
В Ленобласти мотоциклист погиб в ДТП с кроссовером
11:39
В лесу под Кингисеппом группа мигрантов изнасиловала женщину
11:34
В Кудрово ищут иностранца, расстрелявшего соотечественников
11:29
В центре Петербурга задержан карманник
10:51
Спасатели извлекли семь тел после затопления туннеля в Южной Корее
01:51
«Ленинградец» начнёт сезон ФНЛ принципиальным для Сергея Кирьякова матчем с «Арсеналом» в Туле
22:27
Иван Сергеев сплоховал в серии пенальти, но вратарь Михаил Кержаков не подвёл, и «Зенит» взял Суперкубок – 2023
12:24
В Парголово мотоциклист погиб в ДТП с микроавтобусом
12:20
В Ленобласти 17-летний водитель и пассажир мопеда в тяжелом состоянии попали в больницу после ДТП
12:11
В Московском районе в ДТП иномарки с автобусом пострадал 6-летний мальчик
12:08
На Невском проспекте один из участников ДТП избил оппонента резиновой палкой
12:02
В Невском районе в ходе дорожного конфликта неизвестный выстрелил из травматического оружия в ногу своему оппоненту
11:55
В Петербурге мужчина ударил себя ножом в сердце, а его жена нанесла сама себе удар ножом в живот
10:42
В Петербурге мигрантов-нелегалов с погоней задерживали за нарушение ПДД
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Съезд с Парашютной улицы на КАД будут полностью перекрывать четыре ночи подряд

Съезд с Парашютной улицы на КАД будут полностью перекрывать четыре ночи подряд

0
83
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
Съезд с Парашютной улицы на внешнее кольцо КАД будут полностью перекрывать четыре ночи подряд

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на 12 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД), на транспортной развязке на пересечении с Парашютной улицей будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд №1.

Даты полного перекрытия движения: 19, 20, 21, 22  июля.

Время перекрытия: 01:00 – 05:00.

«В связи с производством работ по окраске пролетного строения путепровода, выполняемых в рамках строительства путепровода над проезжей частью КАД, будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд с Парашютной улицы на внешнее кольцо КАД» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Во избежание дорожных заторов работы с полным перекрытием движения по съезду будут производиться в ночное время суток, в часы минимальной интенсивности дорожного движения. Перекрывать движение будут четыре ночи подряд» - добавил Пузыревский.

Наименование объекта: Этап 4. Примыкание к транспортной развязке КАД с ул. Парашютная проектируемой автомобильной дороги к объекту «Аэропортный комплекс на аэродроме «Левашово» в районе км 12 КАД (новое строительство)».

Заказчик: ООО «Газпром инвест».

Генеральный подрядчик: АО «Газстройпроект».

Производитель работ: АО «АБЗ-Дорстрой».

Производитель работ АО «АБЗ-Дорстрой» гарантирует обеспечение безопасности дорожного движения на период производства работ.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

7-06-2023, 17:05
Съезд с Парашютной улицы на внешнее кольцо КАД полностью перекроют
13-07-2022, 20:02
На развязке КАД и ЗСД полностью перекроют съезд
17-07-2020, 10:47
На развязке КАД с Парашютной улицей полностью перекроют съезд
9-11-2018, 09:35
На КАД на сутки перекроют съезд с Парашютной улицы
11-05-2023, 14:20
Съезд с КАД на улицу Парашютную полностью перекроют
19-04-2023, 09:54
Съезд с КАД на Парашютную улицу полностью перекроют для движения автомобилей

Происшествия на дорогах

0
44
Сегодня, 12:48
В Колпино иномарка сбила 11-летнего мальчика на велосипеде
0
44
Сегодня, 12:34
В Приморском районе в ДТП погиб мотоциклист
0
146
Вчера, 11:48
В Ленобласти «Мерседес» вылетел в кювет и врезался в дерево. Погибли два человека
0
138
Вчера, 11:43
В Ленобласти мотоциклист погиб в ДТП с кроссовером
Наверх