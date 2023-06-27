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Развитие разнообразных видов туризма в Петербурге является драйвером внутреннего турпотока

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Freepik
Эксперт РАНХиГС Санкт-Петербург Марина Морозова: «Развитие разнообразных видов туризма в Петербурге является драйвером внутреннего турпотока»

Заведующая кафедрой управления в сфере туризма и гостиничного бизнеса РАНХиГС Санкт-Петербург Марина Морозова рассказала о современных направлениях внутреннего туризма в стране, а также об особенностях и тенденциях развития туриндустрии Северной столицы.

Развитие инфраструктуры, качественное улучшение сервиса и льготные программы в рамках внутреннего туризма генерируют высокий спрос у населения и создание рабочих мест в различных регионах страны. Президент России Владимир Путин поставил задачу по ускоренному развитию туристической инфраструктуры и созданию комфортных и доступных условий для отдыха россиянВ 2023 году на развитие туристической сферы планируется направить около 50 млрд. рублей из федерального бюджета. Это позволит построить инфраструктуру курортов, поддержать предпринимательские инициативы, национальные туристические маршруты, обеспечить бесплатными познавательными поездками школьников в соответствии с задачами «Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года».

По мнению завкафедрой управления в сфере туризма и гостиничного бизнеса РАНХиГС Санкт-Петербург Марины Морозовой, рост внутреннего туризма обеспечен рядом факторов, связанных в первую очередь с сокращением доступных международных направлений, ростом стоимости международных турпакетов, повышением качества внутренней туристской инфраструктуры благодаря продуманной инвестиционной политике и рядом других факторов, способствующих повышению интереса и спроса населения нашей страны. «В качестве удачных примеров межрегиональных турмаршрутов и межрегионального сотрудничества можно отметить программу «Два города -миллион впечатлений», которая реализуется туристскими администрациями Москвы и Санкт-Петербурга, и позволяет консолидировать усилия двух столиц в совместном продвижении на международном и внутреннем туристическом рынках. Например, Москва была представлена на стенде Санкт-Петербурга на недавней июньской турвыставке в Пекине BITE (Beijing International Tourism Expo), а Санкт-Петербург был городом-партнёром в рамках летнего форума «Путешествуй» в Москве. В рамках программы реализуется тур «Новогодняя шкатулка» с возможностью провести каникулы в празднично украшенных столицах, многочисленные детские маршруты, в том числе тематические, например, посвященные космическому туризму», — рассказала эксперт.

В качестве других примеров, по мнению Марины Морозовой, успешной межрегиональной туристской коллаборации можно отметить турпродукты: Москва + Санкт-Петербург + Нижний Новгород; Москва — Казань; Санкт-Петербург — Казань и многие другие. «В части развития туристской инфраструктуры как фактора, способствующего росту внутреннего турпотока, можно отметить рост числа глэмпингов (кэмпингов с удобствами) в Центральном и Северо-Западном ФО, особый интерес представляют глэмпинги с выраженной этнической составляющей (иглу, стилизованные русские избы и пр.). Часто такие места проживания туристов соседствуют с традиционными этническими поселениями или местами народных промыслов, что позволяет сформировать для путешественников обширную культурную программу. Кроме того, в СЗСФ большую популярность набирает караванинг и автотуризм, что обуславливается ростом числа оборудованных стоянок и мотелей», — отметила Марина Морозова. 

Она также обратила внимание, что системное и целенаправленное развитие разнообразных приоритетных видов туризма для региона и туристского центра также является драйвером внутреннего турпотока. «Для Санкт-Петербурга помимо основного культурно-познавательного туризма важно отметить гастрономический туризм, недаром город получил номинацию «Гастрономия» в сети креативных городов ЮНЕСКО. В городе существует более 7000 точек общественного питания. Многие рестораны отмечены престижными наградами ресторанных рейтингов, а по итогам последнего юбилейного рейтинга WHERETOEAT именно питерские рестораны получили главные призы во многих номинациях. В городе воссоздана знаменитая петербургская кухня, элементов которой стал знаменитый петербургский завтрак. Есть и другие успешные практики туриндустрии», — прокомментировала специалист.

Всё это помогает формировать устойчивый внутренний турпоток с одновременным увеличением пропускной способности туристской дестинации за счёт правильного распределения туристов во времени и пространстве и сообразно их интересам и помогает увеличивать число повторных туристов в многогранную  Северную столицу с её неисчерпаемым туристским потенциалом, считает  Марина Морозова.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: РАНХиГС
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