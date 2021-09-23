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Питерец.ру » Культура » Выставка «Развитие туризма в СССР: опыт Ленинграда»

Выставка «Развитие туризма в СССР: опыт Ленинграда»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Архивный Комитет
24 сентября состоится открытие выставки: «Развитие туризма в СССР: опыт Ленинграда»

Проект Центрального государственного архива историко-политических документов Санкт-Петербурга предлагает погрузиться в прошлое и на примере ленинградцев узнать, как был организован туризм советских граждан. Наиболее доступными
и распространенными тогда были турпоходы, санаторно-курортный отдых, походы по местам боевой и революционной славы. Поездки за границу и прием зарубежных делегаций строго регламентировались.

На выставке будут представлены документы, фотографии, альбомы, карты, информационно-справочные издания по туризму, которые покажут, как осуществлялось развитие туристической сферы в Ленинграде и области на протяжении 1920-1980 гг.
XX века; какие организации обслуживали туристов; с какими целями и в какие регионы СССР (Ленинградская область, Краснодарский край, Крым, Кавказ), а также страны социалистического (Болгария, Венгрия, ГДР, Польша) и капиталистического (Великобритания, Франция, ФРГ) лагерей выезжали ленинградцы, и как, в свою очередь, принимали иностранцев в Северной столице.

Выставка ориентирована на широкую аудиторию. Большинство из представленных экспонатов демонстрируется впервые. График работы: ежедневно с 10.00 до 16.00, кроме выходных и праздничных дней.

Справочно: Среди документов выставки – предложения Ленинградского областного отделения Всесоюзного общества пролетарского туризма по экскурсионно-туристской работе в 1932 г., маршрутная книжка самодеятельной группы туристов 1930-х гг. с описанием маршрутов, выписка
из протокола заседания бюро ЛГК ВКП(б) об освоении лечебно-курортной зоны на Карельском перешейке за 1940 г.; благодарственное письмо делегации Югославии за организацию посещения городов Советского Союза в 1946 г.; справки АО «Интурист» по обслуживанию иностранцев; методические пособия ЦК КПСС
о правилах поведения для выезжающих заграницу советских граждан; материалы для бесед
с зарубежными партийными делегациями и многие другие.

24 сентября 2021 г. в 13.00

по адресу: Таврическая ул., д.39 состоится открытие выставки: «Развитие туризма в СССР: опыт Ленинграда»

Источник: Архивный Комитет
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