19 октября стартовал сбор идей с целью развития туристической инфраструктуры для комфортных и интересных путешествий по территории восьми регионов между Москвой и Санкт-Петербургом. Каждый желающий сможет поделиться своим предложением на онлайн-платформе «Из Москвы в Санкт-Петербург» (москвапетербург.рф), которая будет работать до 18 декабря 2022 года. На платформе можно отметить точку на карте, к которой относится предложение, а также добавить фотографии, позволяющие более полно раскрыть идею.

Туристический мастер-план «Из Москвы в Санкт-Петербург» — проект комплексного развития 8 субъектов как единого туристического макрорегиона. В него входят территории, связывающие Москву с Северной столицей: Московская, Тверская, Псковская, Новгородская и Ленинградская области, а также республика Карелия.

Объединение культурных, рекреационных, инфраструктурных ресурсов регионов создаст новый уровень комфорта в уже знакомых точках притяжения, позволит разнообразить туристический опыт, а также будет способствовать росту качества жизни и развитию местных бизнесов. Мастер-план поможет сформировать практически бесконечный конструктор сценариев отдыха и путешествий — у туристов появятся причины приезжать впервые, возвращаться и каждый раз открывать для себя что-то новое. Кроме того, запуск разработки туристского мастер-плана макрорегиона обеспечит предсказуемость развития туристической инфраструктуры и, благодаря этому, станет ориентиром для инвесторов.

«Важная особенность мастер-планирования – сотрудничество со всеми сторонами, заинтересованными в проекте. Через платформу каждый заинтересованный житель или турист может рассказать о своих идеях или предложениях по развитию туризма на территориях, входящих в проект “Из Москвы в Санкт-Петербург”. Мы обязательно проанализируем все предложения и учтем их при его разработке. Как показывает наш опыт, краудсорсинг объективно отражает впечатления путешественников и выявляет интересные точки роста для туризма на территории», — рассказала Ксения Титова, руководитель Проектного офиса ООО «ПроГород» (Группа ВЭБ.РФ).

Проект разрабатывает многопрофильный консорциум под руководством ООО «ПроГород»* (группа ВЭБ.РФ) по инициативе Федерального агентства по туризму. Его разработка завершится в 4-м квартале 2023 года. Соглашение о сотрудничестве между Федеральным агентством по туризму и главами регионов, входящих в макрорегион, было подписано на площадке XXV Петербургского международного экономического форума в 2022 г.

Справочно:

ООО «ПроГород» – компания в контуре государственной корпорации развития ВЭБ.РФ, созданная для реализации комплексных проектов освоения территории. Проектный офис ООО «ПроГород» выступает в роли службы квалифицированного заказчика при разработке мастер-плана и сопровождает проект от технического задания до приемки, обеспечивает согласование результата работ со всеми заинтересованными сторонами.