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Питерец.ру » Общество » «Единая Россия» внесла более 70 изменений в народную программу

«Единая Россия» внесла более 70 изменений в народную программу

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Опубликовал: Вадик Котов
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Единая Россия
Они дополняют все разделы документа и предусматривают появление двух новых – «Развитие новых регионов» и «Развитие туризма»

Новые положения народной программы «Единой России» расширяют программу капремонта, которую «Единая Россия» вместе с Минпросвещения проводит в школах, на колледжи и техникумы. Распространяют инициативу по снижению бюрократической нагрузки на учителей на учреждения среднего профессионального образования. Ускоряют внедрение телемедицинских технологий и обеспечивают модернизацию инфраструктуры детских оздоровительных лагерей.

В документ также вошло положение о реализации программы капремонта и модернизации коммунальных объектов в регионах – при поддержке партии средства на ее реализацию предусмотрены в бюджете. 

Положения раздела «Развитие новых регионов» предусматривают интеграцию ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей в социально-экономическую жизнь страны, формирование объединённой транспортно-логистической инфраструктуры, оперативное восстановление жилья и социальной инфраструктуры, организацию системы гуманитарной и волонтёрской помощи. 

«Только за первые три месяца этого года на Донбассе, в Запорожье и Херсонщине построены и отремонтированы почти полмиллиона квадратных метров жилья, более 400 школ, детских садов. Планируется восстановить и построить ещё 360 объектов», – сообщила замсекретаря Генсовета «Единой России» Анна Кузнецова. Она стала координатором нового раздела народной программы.

В приоритете – обеспечение жителей новых регионов всеми мерами соцподдержки в соответствии с российскими стандартами.

«Единой Россией» создан штаб по гуманитарному сотрудничеству, который во взаимодействии с профильными ведомствами помогает донастраивать эту систему в конкретных ситуациях. Также нужно налаживать работу по доступной социально-педагогической помощи и медицинской деятельности в сиротских учреждениях Донбасса, вести мониторинг всех социальных учреждений, которые работают сегодня на новых территориях и помогать», – отметила Анна Кузнецова.

«В рамках реализации народной программы «Единой России» с лета прошлого года в Петербурге проведено уже около 130 партийных десантов, в том числе 55 – в этом году.

Депутаты «Единой России» от федерального до муниципального уровня вместе с общественниками и родительским сообществом контролируют ход строительства и ремонта школ, детских садов, библиотек, спортивных сооружений, благоустройство скверов и набережных. 

В этом году в городе по народной программе «Единой России» будут благоустроены 19 общественных пространств. Качественное школьное питание, модернизация первичного звена в здравоохранении и другие социально значимые инициативы, включенные в народную программу, обеспечены партией в бюджете», - рассказал заместителя руководителя фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга Алексей Макаров.

Источник: Единая Россия
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