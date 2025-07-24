В Петербурге полицейские проверяли курьеров маркетплейсов

В текущем году, в мае, правоохранительные органы Санкт-Петербурга провели широкомасштабную профилактическую операцию, направленную на проверку деятельности служб курьерской доставки. Спустя два месяца, аналогичные мероприятия были повторно проведены с целью контроля соблюдения законодательных норм курьерами, осуществляющими доставку товаров в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

В результате двухнедельного контрольного рейда, ориентированного на сферу мобильной доставки, было зафиксировано 2130 нарушений различного характера. Значительная часть этих нарушений связана с несоблюдением Правил дорожного движения, что повлекло за собой изъятие 1234 средств индивидуальной мобильности у курьеров. Изъятые транспортные средства были перемещены на специализированную стоянку для проведения технической экспертизы.

В ходе рейда, сотрудники полиции выявили значительное количество нарушений миграционного законодательства. Около 900 иностранных граждан, работающих курьерами, находились на территории Российской Федерации с различными нарушениями миграционных правил. 228 иностранных специалистов были помещены в специализированный центр для последующей депортации за пределы страны. Помимо административных правонарушений, было выявлено 42 преступления в сфере миграционного законодательства, по которым возбуждены уголовные дела.

К ответственности за нарушение миграционных норм привлечены не только курьеры-иностранцы, но и их работодатели. В отношении двух крупных компаний, занимающихся доставкой товаров, составлено 37 административных протоколов, предусматривающих крупные штрафные санкции.

В ГУ МВД России подчеркивают, что результаты профилактической работы в сфере курьерской доставки не являются окончательными. Контрольные проверки будут продолжены для устранения систематических нарушений законодательства в данном секторе экономики, которые, в первую очередь, создают угрозу безопасности граждан.