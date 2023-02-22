В Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда почтили память армян

В Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда состоялся памятный вечер «Армяне на защите Ленинграда», приуроченный к 80-й годовщине прорыва блокады. В мероприятии приняли участие депутат Законодательного Собрания Павел Крупник, исполняющий обязанности Генерального Консула Республики Армения в Санкт-Петербурге Мария Бабаян, директор музея Елена Лезик, представители органов исполнительной власти, благотворительных организаций, учреждений образования и культуры.

В ходе выступления Павел Крупник зачитал приветственное обращение спикера петербургского парламента Александра Бельского:

«Подвиг Ленинграда стал символом единения людей разных национальностей, считавших его оборону своим главным делом, делом чести и совести. Небольшая Армения выставила на защиту далёкого северного города около ста тысяч своих сыновей, из которых свыше двадцати тысяч не вернулись домой. В веках будут помнить героизм армянских солдат, отдавших жизнь за свободу Ленинграда. Не менее важен нравственный подвиг мирных жителей Армении, которые приняли в свои семьи эвакуированных ленинградских детей и направляли в блокадный город эшелоны с продовольствием. Это человеческое участие, подлинное сострадание никогда не будет забыто. Это живая нить, которая связывает нас с Арменией».

Отметим, в освобождении Ленинграда участвовали 100 тысяч армян, из них 4 тысячи были добровольцами. В битве за наш город сражались в том числе 10 Героев Советского Союза армянской национальности. Среди них — дважды Герой, лётчик-штурмовик Черноморского и Балтийского флотов Нельсон Степанян, адмирал флота Иван Исаков, генерал-майор Бениамин Галстян, генерал-майор артиллерии Николай Оганесян, генерал-майор Гай Туманян и многие другие.

В концертной программе приняли участие выпускники Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова. Партнёрами встречи выступили Региональная Армянская национально-культурная автономия Санкт-Петербурга и Российская национальная библиотека.