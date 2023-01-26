В Петербурге прошел творческий вечер «Казахстанцы в боях за Ленинград»

В Государственном мемориальном музее обороны блокады Ленинграда прошел творческий вечер «Казахстанцы в боях за Ленинград». Мероприятие приурочено к 80-й годовщине прорыва блокадного кольца и прошло в рамках культурно-просветительского проекта «Народы СССР в освобождении Ленинграда». Музей посетили Генеральный консул Республики Казахстан в Петербурге Бауыржан Досманбетов, директор Санкт-Петербургского Дома национальностей Александр Карлов, представители исполнительной и законодательной власти. Депутат парламента Антон Рудаков зачитал приветствие от спикера Александра Бельского:

– Воины всех национальностей, прибывшие со всех концов нашей необъятной страны, с оружием в руках защищали Ленинград. Их вклад в освобождение огромен. Мы знаем, что более трети казахстанцев, призванных в годы войны в действующую армию, принимали участие в боях на Ленинградском, Волховском, Северо-Западном фронтах. Неувядаемой славой покрыли себя бойцы сформированных в Казахстане орденоносных 310-й стрелковой Новгородской и 314-й стрелковой Кингисеппской дивизий. Легендарными стали имена погибших за Ленинград снайпера Алии Молдагуловой, пулеметчика Султана Баймагамбетова. Массовый подвиг ленинградцев, к которому мы по праву причисляем и отстоявших город казахстанцев, стал уникальным явлением в современной истории. Это символ мужества и подлинного народного единства. Память о них – тот нравственный рубеж, который мы будем защищать всегда.

Для гостей была организована концертная программа с участием выпускников Санкт-Петербургской ордена Ленина государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова. Артисты прочитали стихи и исполнили песни времен Великой Отечественной войны.