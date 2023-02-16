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Питерец.ру » Общество » Борьба каждый день: координатор партпроектов «Детский спорт» и «Zа самбо» Антон Соловьев навестил пациентов онкологического отделения

Борьба каждый день: координатор партпроектов «Детский спорт» и «Zа самбо» Антон Соловьев навестил пациентов онкологического отделения

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Единая Россия
Визит состоялся в Международный день детей, больных раком, который ежегодно отмечается 15 февраля

«Борьба каждый день. И нет, этот пост не про привычные единоборства. На этот раз боевой девиз как нельзя кстати подходит врачам и пациентам отделения онкологии Педиатрического университета. В Международный день борьбы с детской онкологией я пришел поддержать юных пациентов. Это тяжело, правда. Очень тяжело. Но они должны знать, что не одиноки в этой борьбе с болезнью», – написал региональный координатор партийных проектов «Детский спорт» и «Zа самбо», депутат Заксобрания Петербурга Антон Соловьев на своей странице ВКонтакте после визита в Педиатрический медицинский университет.

В онкологическом отделении этого учреждения ежегодно проходят лечение около двухсот пациентов. Сейчас здесь находятся 19 детей и подростков из разных регионов страны, в том числе недавно вернувшихся в состав России. 

Вместе с волонтерами единоросс раздал детям сувениры, подарки и бейсболки с надписью «Борьба каждый день». Это девиз фестиваля единоборств, посвященный памяти известного самбиста Владимира Соловьева. «Буквально эти слова можно перевести как «Драка каждый день». Это девиз настоящих бойцов, которые никогда не сдаются. Я желаю маленьким пациентам следовать этому девизу, каждый день бороться с болезнью и победить ее, выздороветь», – сказал депутат.

В борьбе с распространением онкологических заболеваний среди детей очень важна диагностика на ранних этапах – отмечают медики. «Самое главное в детской онкологии – это, конечно, ранняя выявляемость. Чем раньше мы обнаружим болезнь, тем раньше мы начнем ее лечить и, соответственно, шансов вылечить у нас будет больше», – подчеркнул заведующий отделением, кандидат медицинских наук Вячеслав Силков.

«Нам с вами нужно усвоить в этот день, что онкология, выявленная на первых стадиях, дает хорошие шансы для лечения. На базе университета работает Школа детской онкологии, ее лучшие специалисты консультируют родителей и работают с детьми. Берегите себя и своих близких», – написал после визита ВКонтакте Антон Соловьев.

Международный день детей, больных раком, ежегодно отмечается 15 февраля. Его появление в календаре инициировано в 2001 году Международной организацией детского рака, включающей в себя 176 организаций родителей, ассоциации больных этой болезнью детей, переживающих ремиссию, и группы взаимопомощи в 93 странах на пяти континентах. Сейчас день онкобольных деток отмечают более 90 стран, пытаясь тем самым привлечь внимание к необходимости ранней диагностики заболеваний и помогая детям преодолевать трудности в борьбе с недугом.

Источник: Единая Россия
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