ента новостей

14:13
В Петербурге установлены 22 новых светофора
13:37
В центре Петербурга в метро задержали карманницу
13:17
На севере Петербурга налетчик на ломбард ушел ни с чем
13:13
В Колпинском районе в ДТП пострадала 2-летняя пассажирка
13:10
В Петроградском районе в ДТП пострадал 9-летний пассажир иномарки
13:07
В Петербурге схватили мошенника, подозреваемого в обмане пенсионерки
13:01
В Купчино задержали пьяного автоугонщика
12:18
Новогодний патруль поздравит пациентов Педиатрической больницы
12:16
В Невском районе задержан хулиган, стрелявший по двери парадной жилого дома
12:10
На КАД иномарка наехала на силовое ограждение. Пострадала женщина водитель и ее трехлетний сын
12:04
В Выборгском районе построят детский сад и корпус школы
10:12
Под Волосово иномарка вылетела в кювет, пострадали двое детей
09:56
В Адмиралтейском районе двое подростков пытались ограбить пункте выдачи «Wildberries»
09:34
Более 200 автомобилей столкнулись в массовом ДТП в Китае
09:21
По меньшей мере 11 человек погибли на пожара в отеле и казино казино в Камбодже
09:15
Ленинградцы, особо отличившиеся в помощи Донбассу, получили партийные награды
08:47
На фоне гриппа возможны осложнения
08:21
Питайтесь с кэшбэком
07:55
Каким был 2022 год?
15:51
Сторонники «Единой России» в Кронштадте помогли приюту для бездомных животных «Ковчег»
14:20
Петербург простился с генеральным директором АО «Адмиралтейские верфи» Александром Бузаковым
14:07
Награждены победители конкурса по благоустройству территорий муниципальных образований в 2022 году
14:04
Что будет с заводом «Тойота»?
13:37
В Ленобласти обнаружили склад с табачной продукцией и поддельные специальные (акцизные) марки
13:14
В Петербурге мужчина выстрелил из газового пистолета в водителя автобуса
13:11
В Кировском районе Петербурга иномарка сбила 17-летнего подростка
12:55
«Фигвам» от Путина
12:39
В Петербурге задержали жителя Псковской области за обман пенсионерки
12:28
Полицейские задержали автоугонщика, похитевшего иномарку в Красносельском районе
12:22
В 2 раза ярче: в 2023 году пройдет переоснащение мультимедийного Исторического парка «Россия – Моя история»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Новогодний патруль поздравит пациентов Педиатрической больницы

Новогодний патруль поздравит пациентов Педиатрической больницы

0
83
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Единая Россия
Новогодний патруль поздравит пациентов Педиатрической больницы

31 декабря в 13.00 юных пациентов больницы при Педиатрическом медицинском университете Минздрава России на Литовской, 2 поздравят с Новым годом сразу несколько бригад Дедушек Морозов, Снегурочек и мультяшных персонажей. На новогодние праздники в больнице останутся более трехсот детишек, которым так не хватает в этот день тепла и чудес.

«Мы решили сделать это доброй традицией – поздравлять детишек в канун Нового года. Попробовали прошлый год, в этот – продолжили. Очень хочется пожелать им всем здоровья и скорейшего выздоровления, но очень больно от того, что этот Новый год станет последним для кого-то. Среди пациентов больницы есть и онкобольные… их поздравлять особенно тяжело, но… я запомнил мальчика, который был в палате прошлый год. Лет четырех-пяти. Он лежал на кровати с трубкой из шеи и был очень бледным, еле живым, на вид, лицом. Но когда он увидел Дедушку Мороза и Снегурку, то ожил, начал улыбаться и даже сам встал, чтобы лично выбрать себе подарок из мешка. В тот момент я осознал, насколько важно дарить детям сказку именно 31 декабря», - рассказал соорганизатор новогоднего патруля, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от «Единой России» Антон Соловьев.

Он также отметил, что каждый пациент в этот день получит подарок и самые теплые поздравления добрых волшебников. Мероприятие проводится совместно с волонтерами и студентами университета.

Дата: 31 декабря, сбор в 12.30

Место: Литовская, 2

Источник: Единая Россия
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

20-07-2020, 12:25
Ленобласть сокращает стационары для пациентов с коронавирусной инфекцией
4-07-2013, 13:58
Больничный вор, совершивший 25 краж имущества пациентов, сознался в своих деяниях
22-12-2021, 10:44
Южная Корея сообщает о новом рекордном количестве пациентов с коронавирусом в критическом состоянии
26-09-2012, 11:58
Открытие детской городской больнице №17 Святителя Николая Чудотворца
9-01-2018, 17:32
«Новогоднее чудо» в Санкт-Петербурге
7-02-2022, 07:33
Заболевших стало много

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
45
Сегодня, 13:13
В Колпинском районе в ДТП пострадала 2-летняя пассажирка
0
42
Сегодня, 13:10
В Петроградском районе в ДТП пострадал 9-летний пассажир иномарки
0
55
Сегодня, 12:10
На КАД иномарка наехала на силовое ограждение. Пострадала женщина водитель и ее трехлетний сын
0
115
Сегодня, 10:12
Под Волосово иномарка вылетела в кювет, пострадали двое детей
Наверх