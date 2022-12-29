Новогодний патруль поздравит пациентов Педиатрической больницы

31 декабря в 13.00 юных пациентов больницы при Педиатрическом медицинском университете Минздрава России на Литовской, 2 поздравят с Новым годом сразу несколько бригад Дедушек Морозов, Снегурочек и мультяшных персонажей. На новогодние праздники в больнице останутся более трехсот детишек, которым так не хватает в этот день тепла и чудес.

«Мы решили сделать это доброй традицией – поздравлять детишек в канун Нового года. Попробовали прошлый год, в этот – продолжили. Очень хочется пожелать им всем здоровья и скорейшего выздоровления, но очень больно от того, что этот Новый год станет последним для кого-то. Среди пациентов больницы есть и онкобольные… их поздравлять особенно тяжело, но… я запомнил мальчика, который был в палате прошлый год. Лет четырех-пяти. Он лежал на кровати с трубкой из шеи и был очень бледным, еле живым, на вид, лицом. Но когда он увидел Дедушку Мороза и Снегурку, то ожил, начал улыбаться и даже сам встал, чтобы лично выбрать себе подарок из мешка. В тот момент я осознал, насколько важно дарить детям сказку именно 31 декабря», - рассказал соорганизатор новогоднего патруля, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от «Единой России» Антон Соловьев.

Он также отметил, что каждый пациент в этот день получит подарок и самые теплые поздравления добрых волшебников. Мероприятие проводится совместно с волонтерами и студентами университета.

Дата: 31 декабря, сбор в 12.30

Место: Литовская, 2