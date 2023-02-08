«Точечная реставрация» вместо ремонта. Власти Екатеринбурга не смогли подготовить ЦПКиО к юбилею города

Власти Екатеринбурга не смогли организовать полноценный ремонт центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) к 300-летнему юбилею города. СМИ подчеркнули, что выделенных денег хватило лишь на «точечную реставрацию».

Напомним, что реконструкция ЦПКиО была запланирована на 2021 год. Стоимость работ оценивалась в 1,2 миллиарда рублей, а их длительность — в шесть лет. Примечательно, что денежные средства в проект также вкладывали частные компании.

Однако к 2023 году ремонт так и не начался. Администрация Екатеринбурга приняла решение ограничиться «точечной реставрацией». Авторы Telegram-канала «Rеспублика» отметили, что мэр Алексей Орлов не выделил на эти цели нужную сумму.

Ранее СМИ писали, что градоначальник поручил подготовку к 300-летию уральской столицы русофобу и главе музея истории Игорю Пушкареву. Журналист неоднократно позволял себе делать антироссийские высказывания. Недавно он был оштрафован за дискредитацию ВС РФ.