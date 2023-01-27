Ректору Корабелки вручили плотницкий топор

Торжественная церемония, приуроченная к годовщине получения Петром I патента корабельного плотника, прошла 26 января у памятника «Царь-плотник».

С 2010 года на церемонии лучшим представителям морской отрасли вручают патент «Петровский корабел» и плотницкий топор в скрипичном футляре, символизирующие признание заслуг и виртуозного профессионального мастерства в области отечественного судостроения, судоходства, морской науки, образования и других направлений морской деятельности.

В этом году символичного памятного сувенира был удостоен ректор Морского технического университета Глеб Туричин. Этим отмечен его большой личный вклад в дело развития Корабелки - кузницы кадров морских инженеров-судостроителей.

Патент корабельного плотника Петр I получил 15 (25) января 1698 года после обучения корабельному делу в голландском городе Заандам. Данный патент считается первым в России официальным документом о морском образовании.

В честь этого события в Санкт-Петербурге на Адмиралтейской набережной в 1910 году был открыт памятник императору Петру I работы Леопольда Бернштама, известный как «Царь-плотник».

Копия скульптуры также подарена Голландии и установлена в 1911 году на главной площади города Заандама. После революции, в январе 1919 года скульптура была утрачена. Седьмого сентября 1996 года, к 300-летию российского флота, памятник был восстановлен и занял свое прежнее место на Адмиралтейской набережной.

Впервые торжественная церемония у памятника «Царь-плотник», посвященная вручению Петру I патента корабельного плотника, с участием курсантов и студентов морских вузов проведена 15 января 2006 года по инициативе Санкт-Петербургского государственного морского технического университета и Фонда «Морское образование» при поддержке Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга, Военно-Морского инженерного института, Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О.Макарова. В дальнейшем мероприятие стало проводиться 25 января (по новому стилю).

Мероприятие поддержано Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга, Комитетом по науке и высшей школе, Комитетом по транспорту, Ассоциацией судостроителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Региональным общественным фондом содействия развитию морской деятельности «Морской Петербург», Санкт-Петербургской региональной общественной организацией «Союз ветеранов судостроения».

Церемония вручения плотницких топоров традиционно завершается возложением цветов к подножию памятника «Царь-плотник» и торжественным прохождением знаменных групп, курсантов и студентов.