Корабелка подписала соглашение с Корпорацией морского приборостроения и Петровским колледжем

Во вторник, 4 октября, Морской технический университет, АО «Корпорация морского приборостроения» и «Петровский колледж» подписали Соглашение о реализации стратегических целей, обозначенных в Морской доктрине РФ, направленных на повышение конкурентоспособности морского приборостроения, развитие научно-производственного потенциала, а также развитие человеческого капитала посредством разработки новых профессий и специальностей в области электроники, радиотехники и систем связи.

Церемония подписания прошла в рамках I Всероссийского Морского Конгресса, который проводится 3-4 октября в Москве.

Подписи под Соглашением поставили ректор СПбГМТУ Глеб Туричин, генеральный директор АО «Корпорация морского приборостроения» Леонид Стругов и директор «Петровского колледжа» Елена Васина.

Справка

АО «Корпорация морского приборостроения» — одна из крупнейших высокотехнологичных компаний России с персоналом около 22 тысяч человек. В структуре находится более 40 различных предприятий, при этом основу корпорации составляют 25 дочерних обществ, 4 из которых – Концерны, со 100 % участием АО «КМП» в их уставном капитале, на базе которых консолидирована большая часть отечественного комплекса морского приборостроения.

СПб ГБПОУ «Петровский колледж» реализует основные образовательные программы в области техники и технологий кораблестроения, водного транспорта, IT-технологий, машиностроения, сварочного производства, электроэнергетики, промышленной экологии. Колледж лауреат премии правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся достижения в области среднего профессионального образования, дипломант премии за качество Правительства Санкт-Петербурга.