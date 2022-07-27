Открытие выставки ко Дню ВМФ РФ «Будет Корабелка – будут корабли»

В среду, 27 июля состоялось открытие уникальной выставки макетов кораблей и подводных лодок, которую ко Дню ВМФ Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (СПбГМТУ) организовал на площадке Единого общественного пространства «СреДА!», созданного по инициативе «Единой России».

В церемонии открытия выставки приняли участие депутат Государственной Думы РФ Сергей Боярский, ректор СПбГМТУ Глеб Туричин, заместитель начальника ВУЦ СПбГМТУ Валерий Кокоша и заместитель директора морского лицея Приморского района Санкт-Петербурга Анатолий Раздолгин.

В мероприятии участвовали школьники, курсанты, представители общественных организаций. Презентация выставки состоялась в атмосфере доверительного открытого диалога с аудиторией.

Ректор Корабелки, тепло поприветствовав первых гостей выставки, сделал небольшой экскурс в историю возникновения кораблестроительного образования в России, отметив потребность современного флота в квалифицированных инженерах, и подчеркнув образовательный и научный потенциал СПбГМТУ. «Практически 100% наших выпускников идут работать по выбранной специальности. Но спрос на инженерные кадры в стране превышает даже наши возможности» - отметил Глеб Туричин.

Глеб Туричин также рассказал о проекте Корабелки – «инженерные классы», направленном на специализированное инженерное обучение выпускников школ и ответил на вопросы о требуемом для поступления в Корабелку количестве баллов ЕГЭ, а также о предметах, изучению которых следует уделять особое внимание, готовясь стать студентом легендарного вуза.

По словам организаторов выставки, большинство представленных моделей ранее никогда не покидали стен Корабелки и впервые представлены вниманию широкой общественности. Мультимедийная экспозиция рассказывает об истории отечественного кораблестроения и вкладе Морского технического университета в подготовку инженерных кадров для отраслевых предприятий страны.

В рамках выставки наряду с масштабными моделями вниманию петербуржцев и гостей нашего города представлены тематические стенды и документальный фильм о легендарном петербургском вузе.

Выставка будет работать с 27 по 31 июля 2022 г. Ознакомиться с экспозицией по будням можно будет с 10:00 до18:00, по выходным дням – с 11:00 до 17:00.

Вход свободный.