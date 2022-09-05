Курсанты-выпускники Корабелки стали офицерами

2 сентября 2022 года золотые погоны лейтенантов вручили выпускникам военного учебного центра при Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете. Торжественная церемония выпуска прошла в вузе уже в одиннадцатый раз.

Молодым офицерам предстоит нести службу в ранге инженеров на всех флотах и в управлении военных представительств МО РФ. География службы выпускников: от Северного до Черноморского флота и от Калининграда до Камчатки.

За торжественной церемонией с волнением и гордостью наблюдали родные и близкие курсантов. Впереди у выпускников увлекательная и интересная служба, участие в проектировании и строительстве новейших кораблей и подводных лодок.

Ректор университета Глеб Туричин поздравил выпускников. Он отметил, что Военно-морской флот продолжает наращивать свою мощь, пополняется новейшими кораблями. Те офицеры, кто за время службы выберут путь исследователя, военного ученого, будут тепло приняты вузом для обучения в аспирантуре.

Начальник ВУЦ Алексей Виловатых подчеркнул, что для военных важно исполнять свой долг, хранить верность Отечеству и российскому народу, а также выбранному пути. Это заметно на примере выпускников прошлых лет, которые сейчас в составе экипажей кораблей и подводных лодок успешно выполняют учебно-боевые задачи.

От лица Русской православной церкви выпускников напутствовал иерей Николо-Богоявленского собора отец Дионисий Чупрына.

Также выступили с напутствием выпускникам: проректор по образовательной деятельности Елена Счисляева, декан факультета корабельной энергетики и автоматики Алексей Васильев, декан факультета морского приборостроения Юрий Сиек.

От лица выпускников слова благодарности вузу и профессорско-преподавательскому составу произнес Александр Ионин. В церемонии выпуска офицеров также принял участие директор колледжа СПБГМТУ СТФ Дмитрий Кизилов.

Директор Института военного образования при СПбГМТУ, Альберт Акопян подчеркнул, что офицеры проявили целеустремленность и решительность в достижении поставленных целей. В заключение он пожелал выпускникам здоровья, крепости духа, стойкости и оптимизма, и, как говорят моряки, попутного ветра!

Военный центр был создан на базе военного факультета Корабелки в 2008 году. За это время по сегодняшний день было подготовлено свыше двухсот специалистов для военно-морского флота - это инженеры, командиры минно-торпедных групп, инженеры военных представительств, в ведении которых находится строительство и приемка кораблей. Высокий уровень инженерного и военного образования в СПбГМТУ обеспечивает выпускникам возможность отличной карьеры в области кораблестроения и инженерных наук.