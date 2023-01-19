Почему подорожало отопление?

Найти человека, который оказался бы доволен тем, сколько платит за услуги ЖКХ, довольно сложно. Возмущения граждан по поводу больших расходов на коммуналку происходят довольно часто.

Однако в некоторых случаях подобные вопросы вполне обоснованы. Например, жители Северной столицы получили квитанции ЖКХ за январь, где плата за отопление оказалась существенно выше, нежели в предыдущих периодах.

Ситуацию прояснили в комитете по тарифам. Причин оказалось две. Во-первых, стоимость теплоэнергии увеличилась на 8,4%. Во-вторых, вырос объем потребления тепла, необходимого для обогрева помещений.

«Питерец.ру» отмечает, что такое объяснение вряд ли удовлетворит петербуржцев. Люди все равно будут считать, что начисление происходит несправедливо.