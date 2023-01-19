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Питерец.ру » Общество » Почему подорожало отопление?

Почему подорожало отопление?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
vm.ru
Петербуржцы получили квитанции с измененной стоимостью услуг по отоплению

Найти человека, который оказался бы доволен тем, сколько платит за услуги ЖКХ, довольно сложно. Возмущения граждан по поводу больших расходов на коммуналку происходят довольно часто.

Однако в некоторых случаях подобные вопросы вполне обоснованы. Например, жители Северной столицы получили квитанции ЖКХ за январь, где плата за отопление оказалась существенно выше, нежели в предыдущих периодах.

Ситуацию прояснили в комитете по тарифам. Причин оказалось две. Во-первых, стоимость теплоэнергии увеличилась на 8,4%. Во-вторых, вырос объем потребления тепла, необходимого для обогрева помещений.

«Питерец.ру» отмечает, что такое объяснение вряд ли удовлетворит петербуржцев. Люди все равно будут считать, что начисление происходит несправедливо.

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