Более 500 петербургских школьников зажгли поминальные свечи на Пискаревском мемориале в канун 80-летия прорыва блокады

В канун 80-летия прорыва блокады Ленинграда, 17 января, на Пискаревском мемориальном кладбище состоялась патриотическая акция «Свеча памяти», в которой приняли участие школьники 1 – 11 классов 25-ти петербургских школ вместе с ветеранами Великой Отечественной войны, представителями общественных организаций и жителями Петербурга.

Нескончаемый живой ручеек с цветами и свечами шёл здесь три часа. Все участники сначала посещали экскурсию в музее мемориального кладбища, а после – возлагали цветы и свечи на плиты, покрывающие места массовых захоронений жителей и воинов-защитников блокадного Ленинграда.

Инициатива проведения такой акции 11 лет назад возникла у Брюсовской гимназии (гимназии № 192) Санкт-Петербурга. Её директор Светлана Масленникова сейчас возглавляет региональный общественный совет партийного проекта «Единой России» «Историческая память».

«Это проект, который вырос из школьного проекта. Красные поминальные свечи, которые мы возлагаем на братские захоронения, символизируют капли крови защитников нашего города. Мы видим тот отклик, который мы получаем в душах и сердцах детей, и я считаю, что это, безусловно, важное мероприятие. Есть память, которой нет и не будет конца, – это наше глубокое убеждение», – рассказала организатор.

В полдень у мемориала состоялся торжественно-траурный митинг, звучали стихи и воспоминания о блокадном Ленинграде.

Региональный координатор партпроекта «Историческая память», депутат Заксобрания Петербурга Вера Сергеева отметила, что инициатива, когда-то возникшая у активистов Калининского района города, сейчас выросла, по сути, в городскую акцию. «Очень важно, что здесь сейчас школьники, ребята. Важно, что они четко знают, почему они здесь и с какой датой это связано. Это наша «Ленинградская Победа»! Ленинградцы, которые пережили блокаду, этот день так называли – «Ленинградской Победой», они все отмечали: это была такая весна в душе!» – сказала депутат.