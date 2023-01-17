Более 500 петербургских школьников зажгли поминальные свечи на Пискаревском мемориале в канун 80-летия прорыва блокады

В канун 80-летия прорыва блокады Ленинграда, 17 января, на Пискаревском мемориальном кладбище состоялась патриотическая акция «Свеча памяти», в которой приняли участие школьники 1 – 11 классов 25-ти петербургских школ вместе с ветеранами Великой Отечественной войны, представителями общественных организаций и жителями Петербурга.
Нескончаемый живой ручеек с цветами и свечами шёл здесь три часа. Все участники сначала посещали экскурсию в музее мемориального кладбища, а после – возлагали цветы и свечи на плиты, покрывающие места массовых захоронений жителей и воинов-защитников блокадного Ленинграда.
Инициатива проведения такой акции 11 лет назад возникла у Брюсовской гимназии (гимназии № 192) Санкт-Петербурга. Её директор Светлана Масленникова сейчас возглавляет региональный общественный совет партийного проекта «Единой России» «Историческая память».
В полдень у мемориала состоялся торжественно-траурный митинг, звучали стихи и воспоминания о блокадном Ленинграде.
Региональный координатор партпроекта «Историческая память», депутат Заксобрания Петербурга Вера Сергеева отметила, что инициатива, когда-то возникшая у активистов Калининского района города, сейчас выросла, по сути, в городскую акцию. «Очень важно, что здесь сейчас школьники, ребята. Важно, что они четко знают, почему они здесь и с какой датой это связано. Это наша «Ленинградская Победа»! Ленинградцы, которые пережили блокаду, этот день так называли – «Ленинградской Победой», они все отмечали: это была такая весна в душе!» – сказала депутат.