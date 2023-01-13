Петербургские предприниматели передали партию квадрокоптеров участвующим в СВО росгвардейцам

Предприниматели Санкт-Петербурга врач - хирург-имплантолог Леван Шария, Сергей Кулаев, Александр Шестаков, Игорь Васильев совместно с общественным советом Северо-Западного округа Росгвардии передали партию новых квадрокоптеров росгвардейцам, выполняющим служебно-боевые задачи в районах проведения специальной военной операции.

Церемония передачи техники состоялась в Санкт-Петербурге, в ближайшее время квадрокоптеры будут доставлены в районы выполнения задач. От имени личного состава петербургских предпринимателей поблагодарил за поддержку заместитель командующего Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майор Руслан Кантемиров.

Дополнительное оснащение повысит возможности росгвардейцев по ведению воздушной разведки местности, обеспечению безопасности гуманитарных акций и охране объектов.