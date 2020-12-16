Профилактика пожаров с жителями Тосненского района

В древние времена, когда люди еще жили в пещерах, кого-нибудь обязательно оставляли следить за костром - особенно, в ночное время или когда-то большая часть племени отправлялась на охоту.

В этот был смысл - стоило хотя бы на мгновение отвлечься, а коварное пламя так и норовило перебраться на сухие ветки или другие быстровоспламеняющиеся предметы. Конечно, вы можете сказать, что те времена давно прошли и прогресс добрался до всех сфер нашей жизни, и больше нет нужды в карауле над кострами.

И, несомненно, вы будете правы - да вот только хоть прогресс и движется семимильными шагами, опасность огня это никак не преуменьшает. С развитием электроники и техники вероятность возгорания даже возросла.

Поэтому очень важно держать ситуацию под контролем и ни на минуту не терять бдительности.

Именно об этом рассказывали Екатерина Петренко, представитель Тосненского МО ВДПО и Ольга Абдухакова, старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тосненского района в рамках профилактического инструктажа по пожарной безопасности с жителями Тосненского района, чьи квартиры расположены в домах барачного типа, а значит обладают низкой пожарной устойчивостью.

В ходе профилактического рейда жителям напомнили о том, что необходимо своевременно проверять и при необходимости незамедлительно устранять неполадки электрической проводки, правильно использовать нагревательные приборы любых типов и не оставлять огонь в любом его проявлении без присмотра.











