Миграция авто: москвичи «вывозят» подержанные машины из Петербурга

«Питерец.ру» сообщает, что на вторичном автомобильном рынке России наблюдается интересная тенденция: подержанные автомобили из Санкт-Петербурга активно «мигрируют» в Москву. Согласно исследованию, каждая пятая машина, проданная в городе на Неве, отправляется в столичный регион.

Примечательно, что Санкт-Петербург также является одним из ключевых регионов, куда направляются подержанные премиальные автомобили из Москвы. Однако, в отличие от «массового» сегмента, премиальные авто чаще всего отправляются в Подмосковье (40% от общего объема). Краснодарский край занимает 2 место с 5%, а Петербург – 3-е с 4,5%.

В самом Санкт-Петербурге премиальные автомобили чаще покупают жители Ленобласти (26%), чем москвичи (21,6%). Это говорит о том, что рынок премиальных автомобилей имеет свои особенности и региональные предпочтения.

В целом, исследование демонстрирует активные процессы перераспределения подержанных автомобилей между регионами, что может быть связано с различиями в ценах, спросе и предложении на вторичном рынке.