09:02
Петербург побеждает туберкулез: заболеваемость сократилась на 7%
08:01
Миграция авто: москвичи «вывозят» подержанные машины из Петербурга
07:59
Летние кафе «сдулись»: Невский проспект осиротел без веранд
23:23
На стартовавшем в Екатеринбурге чемпионате России по боксу выиграли свои бои петербуржцы Всеволод Шумков, Александр Зырянов и Шамил Исмаилов
22:40
Родившийся в Петербурге гроссмейстер Аниш Гири одержал красивую победу над Йорденом ван Форестом в Ченнаи, а победителем турнира стал Винсент Каймер
20:06
Петербургская шахматистка Алёна Гармаш заняла третье место на этапе Кубка России в Уфе, на очко отстав от победившей Анны Журовой
15:05
На проспекте Авиаконструкторов в ДТП пострадали байкер и его пассажир
14:57
В Петербурге изменится маршрут Туристического трамвая
12:24
Во Всеволожске на Южном шоссе столкнулись «Лэнд Крузер» и рейсовый автобус. Пострадали трое человек
11:57
В Ленобласти поймали курьера мошенников, забравшего деньги у пенсионера из Сертолово
11:49
На КАД рефрижератор намерть сбил пешехода
11:41
В Петербурге задержали «дропа», обманувший пенсионерку с Тимуровской улицы
11:27
В Колпино задержали магазинного дебошира
11:18
Жителя Свердловской области задержали за обман пенсионерки с с улицы Сикейроса
11:09
Пенсионерка с Будапештской улицы отдала мошенникам 400 тысяч рублей
11:06
В парке имени 300-летия Санкт-Петербурга 8-летний мальчик на самокате пострадал после столкновения с велосипедистом
10:39
Ученые СПбГУ разработали коляску, управляемую силой мысли
10:06
Беглов поздравил петербуржцев с Днем археолога
09:50
Алиментщики Петербурга накопили долг в миллиард рублей
09:41
Жители Петербурга накопили почти 5 трлн. руб. за год
09:17
Душа русского балета "Лебединое озеро" на сцене Эрмитажного театра
09:10
В Петербурге проходит традиционный спортивный марафон «Сила России»
09:10
В Госдуме напомнили о необходимости системного усиления кибербезопасности в медицине на фоне ускорения темпов роста числа утечек
08:46
Между Петербургом и столицей Абхазии возобновили воздушное авиасообщение
08:18
В центре Петербурга водитель «БМВ» насмерть сбил мужчину
08:14
На трассе «Пески—Сосново—Подгорье» в ДТП пострадал мотоциклист
02:25
Канадец Джозеф Бландизи и американец Рокко Гримальди – новички хоккейного СКА
00:54
Три петербургские шахматистки продолжают участвовать в турнире в Уфе: после 8-го тура Алёна Гармаш занимает 4-е место, Татьяна Гетьман – 7-е, Ульяна Дудкина – 8-е
20:03
Баскетбольный «Зенит» покинули Окаро Уайт, Ксавьер Мун и Винс Картер, а пополнил состав петербургского клуба Андрей Мартюк
17:08
На «Северной верфи» спустили на воду фрегат «Адмирал Амелько»
Миграция авто: москвичи «вывозят» подержанные машины из Петербурга

Аналитики зафиксировали активный «переезд» подержанных авто из Санкт-Петербурга в Москву: москвичи стали основными покупателями б/у машин из Северной столицы

«Питерец.ру» сообщает, что на вторичном автомобильном рынке России наблюдается интересная тенденция: подержанные автомобили из Санкт-Петербурга активно «мигрируют» в Москву. Согласно исследованию, каждая пятая машина, проданная в городе на Неве, отправляется в столичный регион.

Примечательно, что Санкт-Петербург также является одним из ключевых регионов, куда направляются подержанные премиальные автомобили из Москвы. Однако, в отличие от «массового» сегмента, премиальные авто чаще всего отправляются в Подмосковье (40% от общего объема). Краснодарский край занимает 2 место с 5%, а Петербург – 3-е с 4,5%.

В самом Санкт-Петербурге премиальные автомобили чаще покупают жители Ленобласти (26%), чем москвичи (21,6%). Это говорит о том, что рынок премиальных автомобилей имеет свои особенности и региональные предпочтения.

В целом, исследование демонстрирует активные процессы перераспределения подержанных автомобилей между регионами, что может быть связано с различиями в ценах, спросе и предложении на вторичном рынке.

