Летние кафе «сдулись»: Невский проспект осиротел без веранд

«Питерец.ру» сообщает, что рынок летних кафе в центре Санкт-Петербурга переживает кардинальные изменения. По данным аналитиков, количество заведений с сезонными верандами сократилось с 38% до всего лишь 5% за последний год. Основной причиной такого падения стал запрет на размещение летних площадок на главной артерии города – Невском проспекте.

Исследование, проведенное в конце июля 2025 года, показало, что в центре Петербурга функционируют более 260 предприятий общепита, способных одновременно принять примерно 15,7 тыс. посетителей. Однако лишь небольшая часть из них – 23% – имеет в своем распоряжении летние террасы.

Для сравнения, в июле 2024 года летние веранды были неотъемлемой частью 42% ресторанов, баров и кафе в центре города. Помимо уменьшения количества, наблюдается тенденция к сокращению размеров самих веранд. В настоящее время они рассчитаны в среднем на 15 посетителей, что значительно меньше, чем в предыдущие годы.