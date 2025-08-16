ента новостей

09:02
Петербург побеждает туберкулез: заболеваемость сократилась на 7%
08:01
Миграция авто: москвичи «вывозят» подержанные машины из Петербурга
07:59
Летние кафе «сдулись»: Невский проспект осиротел без веранд
23:23
На стартовавшем в Екатеринбурге чемпионате России по боксу выиграли свои бои петербуржцы Всеволод Шумков, Александр Зырянов и Шамил Исмаилов
22:40
Родившийся в Петербурге гроссмейстер Аниш Гири одержал красивую победу над Йорденом ван Форестом в Ченнаи, а победителем турнира стал Винсент Каймер
20:06
Петербургская шахматистка Алёна Гармаш заняла третье место на этапе Кубка России в Уфе, на очко отстав от победившей Анны Журовой
15:05
На проспекте Авиаконструкторов в ДТП пострадали байкер и его пассажир
14:57
В Петербурге изменится маршрут Туристического трамвая
12:24
Во Всеволожске на Южном шоссе столкнулись «Лэнд Крузер» и рейсовый автобус. Пострадали трое человек
11:57
В Ленобласти поймали курьера мошенников, забравшего деньги у пенсионера из Сертолово
11:49
На КАД рефрижератор намерть сбил пешехода
11:41
В Петербурге задержали «дропа», обманувший пенсионерку с Тимуровской улицы
11:27
В Колпино задержали магазинного дебошира
11:18
Жителя Свердловской области задержали за обман пенсионерки с с улицы Сикейроса
11:09
Пенсионерка с Будапештской улицы отдала мошенникам 400 тысяч рублей
11:06
В парке имени 300-летия Санкт-Петербурга 8-летний мальчик на самокате пострадал после столкновения с велосипедистом
10:39
Ученые СПбГУ разработали коляску, управляемую силой мысли
10:06
Беглов поздравил петербуржцев с Днем археолога
09:50
Алиментщики Петербурга накопили долг в миллиард рублей
09:41
Жители Петербурга накопили почти 5 трлн. руб. за год
09:17
Душа русского балета "Лебединое озеро" на сцене Эрмитажного театра
09:10
В Петербурге проходит традиционный спортивный марафон «Сила России»
09:10
В Госдуме напомнили о необходимости системного усиления кибербезопасности в медицине на фоне ускорения темпов роста числа утечек
08:46
Между Петербургом и столицей Абхазии возобновили воздушное авиасообщение
08:18
В центре Петербурга водитель «БМВ» насмерть сбил мужчину
08:14
На трассе «Пески—Сосново—Подгорье» в ДТП пострадал мотоциклист
02:25
Канадец Джозеф Бландизи и американец Рокко Гримальди – новички хоккейного СКА
00:54
Три петербургские шахматистки продолжают участвовать в турнире в Уфе: после 8-го тура Алёна Гармаш занимает 4-е место, Татьяна Гетьман – 7-е, Ульяна Дудкина – 8-е
20:03
Баскетбольный «Зенит» покинули Окаро Уайт, Ксавьер Мун и Винс Картер, а пополнил состав петербургского клуба Андрей Мартюк
17:08
На «Северной верфи» спустили на воду фрегат «Адмирал Амелько»
Питерец.ру » Экономика » Летние кафе «сдулись»: Невский проспект осиротел без веранд

Евгений Панычев
Фото:
mskagency.ru
В Северной столице наблюдается резкое сокращение числа летних кафе: причина новые ограничения для веранд, особенно на Невском

«Питерец.ру» сообщает, что рынок летних кафе в центре Санкт-Петербурга переживает кардинальные изменения. По данным аналитиков, количество заведений с сезонными верандами сократилось с 38% до всего лишь 5% за последний год. Основной причиной такого падения стал запрет на размещение летних площадок на главной артерии города – Невском проспекте.

Исследование, проведенное в конце июля 2025 года, показало, что в центре Петербурга функционируют более 260 предприятий общепита, способных одновременно принять примерно 15,7 тыс. посетителей. Однако лишь небольшая часть из них – 23% – имеет в своем распоряжении летние террасы.

Для сравнения, в июле 2024 года летние веранды были неотъемлемой частью 42% ресторанов, баров и кафе в центре города. Помимо уменьшения количества, наблюдается тенденция к сокращению размеров самих веранд. В настоящее время они рассчитаны в среднем на 15 посетителей, что значительно меньше, чем в предыдущие годы.

