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Питерец.ру » Культура » В Ленобласти появился «литературный» маршрут

В Ленобласти появился «литературный» маршрут

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
Новая туристическая тропа проходит по территории бывшей усадьбы писателя графа Алексея Толстого «Пустынька» в Тосненском районе Ленинградской области.

Новая туристическая тропа проходит по территории бывшей усадьбы писателя графа Алексея Толстого «Пустынька» в Тосненском районе Ленинградской области.

Основная ее достопримечательность — Саблинские пещеры, в одной из которых, Левобережной, появилась «Зеркальная экспозиция».

Здесь авторы проекта «В поисках исчезнувшей усадьбы» воссоздали фасад и внутренние интерьеры усадьбы «Пустынька», фрагменты усадебного парка в виде отражения на зеркалах. Некоторые изображения нанесены на зеркала пескоструйным способом — в память о том, что во времена существования усадьбы здесь интенсивно разрабатывалось Саблинское месторождение стекольных песков.
Отражаясь в зеркалах на фоне старинной обстановки посетители погружаются в усадебный быт XIX века. 

Новый туристический маршрут создан общественной организацией «Сохранение природы и культурного наследия» на средства гранта  комитета Ленинградской области по туризму.

Источник: Администрация Ленобласти
Все по теме: Ленобласть Тосненский район
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