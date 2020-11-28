В Ленобласти появился «литературный» маршрут

Новая туристическая тропа проходит по территории бывшей усадьбы писателя графа Алексея Толстого «Пустынька» в Тосненском районе Ленинградской области.

Основная ее достопримечательность — Саблинские пещеры, в одной из которых, Левобережной, появилась «Зеркальная экспозиция».

Здесь авторы проекта «В поисках исчезнувшей усадьбы» воссоздали фасад и внутренние интерьеры усадьбы «Пустынька», фрагменты усадебного парка в виде отражения на зеркалах. Некоторые изображения нанесены на зеркала пескоструйным способом — в память о том, что во времена существования усадьбы здесь интенсивно разрабатывалось Саблинское месторождение стекольных песков.

Отражаясь в зеркалах на фоне старинной обстановки посетители погружаются в усадебный быт XIX века.

Новый туристический маршрут создан общественной организацией «Сохранение природы и культурного наследия» на средства гранта комитета Ленинградской области по туризму.