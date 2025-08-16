ента новостей

Петербург побеждает туберкулез: заболеваемость сократилась на 7%
Миграция авто: москвичи «вывозят» подержанные машины из Петербурга
Летние кафе «сдулись»: Невский проспект осиротел без веранд
На стартовавшем в Екатеринбурге чемпионате России по боксу выиграли свои бои петербуржцы Всеволод Шумков, Александр Зырянов и Шамил Исмаилов
Родившийся в Петербурге гроссмейстер Аниш Гири одержал красивую победу над Йорденом ван Форестом в Ченнаи, а победителем турнира стал Винсент Каймер
Петербургская шахматистка Алёна Гармаш заняла третье место на этапе Кубка России в Уфе, на очко отстав от победившей Анны Журовой
На проспекте Авиаконструкторов в ДТП пострадали байкер и его пассажир
В Петербурге изменится маршрут Туристического трамвая
Во Всеволожске на Южном шоссе столкнулись «Лэнд Крузер» и рейсовый автобус. Пострадали трое человек
В Ленобласти поймали курьера мошенников, забравшего деньги у пенсионера из Сертолово
На КАД рефрижератор намерть сбил пешехода
В Петербурге задержали «дропа», обманувший пенсионерку с Тимуровской улицы
В Колпино задержали магазинного дебошира
Жителя Свердловской области задержали за обман пенсионерки с с улицы Сикейроса
Пенсионерка с Будапештской улицы отдала мошенникам 400 тысяч рублей
В парке имени 300-летия Санкт-Петербурга 8-летний мальчик на самокате пострадал после столкновения с велосипедистом
Ученые СПбГУ разработали коляску, управляемую силой мысли
Беглов поздравил петербуржцев с Днем археолога
Алиментщики Петербурга накопили долг в миллиард рублей
Жители Петербурга накопили почти 5 трлн. руб. за год
Душа русского балета "Лебединое озеро" на сцене Эрмитажного театра
В Петербурге проходит традиционный спортивный марафон «Сила России»
В Госдуме напомнили о необходимости системного усиления кибербезопасности в медицине на фоне ускорения темпов роста числа утечек
Между Петербургом и столицей Абхазии возобновили воздушное авиасообщение
В центре Петербурга водитель «БМВ» насмерть сбил мужчину
На трассе «Пески—Сосново—Подгорье» в ДТП пострадал мотоциклист
Канадец Джозеф Бландизи и американец Рокко Гримальди – новички хоккейного СКА
Три петербургские шахматистки продолжают участвовать в турнире в Уфе: после 8-го тура Алёна Гармаш занимает 4-е место, Татьяна Гетьман – 7-е, Ульяна Дудкина – 8-е
Баскетбольный «Зенит» покинули Окаро Уайт, Ксавьер Мун и Винс Картер, а пополнил состав петербургского клуба Андрей Мартюк
На «Северной верфи» спустили на воду фрегат «Адмирал Амелько»
Петербург побеждает туберкулез: заболеваемость сократилась на 7%

Петербург побеждает туберкулез: заболеваемость сократилась на 7%

Опубликовал: Евгений Панычев
tvspb.ru
В Санкт-Петербурге зафиксировано уменьшение числа случаев заболевания туберкулезом: статистика демонстрирует положительную динамику 

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге наблюдается устойчивая тенденция к снижению заболеваемости туберкулезом. В 1-й половине 2025 года в расчете на 100 тыс. человек было зафиксировано 7,8 случая, что на 7,1% меньше, чем в аналогичном периоде 2024 года, когда этот показатель составлял 8,5.

Всего за 6 месяцев текущего года выявлено 442 новых случая туберкулеза. В данный период 2024-го их было 476. Особо отмечается снижение заболеваемости среди мигрантов, что свидетельствует об эффективности проводимых профилактических мероприятий.

По состоянию на 1 июля 2025 года, под наблюдением в связи с активным туберкулезом находится 1014 человек, что на 11,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Это свидетельствует об успешной работе медучреждений по лечению и реабилитации больных туберкулезом.

