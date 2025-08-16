Петербург побеждает туберкулез: заболеваемость сократилась на 7%

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге наблюдается устойчивая тенденция к снижению заболеваемости туберкулезом. В 1-й половине 2025 года в расчете на 100 тыс. человек было зафиксировано 7,8 случая, что на 7,1% меньше, чем в аналогичном периоде 2024 года, когда этот показатель составлял 8,5.

Всего за 6 месяцев текущего года выявлено 442 новых случая туберкулеза. В данный период 2024-го их было 476. Особо отмечается снижение заболеваемости среди мигрантов, что свидетельствует об эффективности проводимых профилактических мероприятий.

По состоянию на 1 июля 2025 года, под наблюдением в связи с активным туберкулезом находится 1014 человек, что на 11,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Это свидетельствует об успешной работе медучреждений по лечению и реабилитации больных туберкулезом.