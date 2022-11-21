В Гатчинском парке «Сильвия» появился мемориал жертвам фашистских карателей

В Гатчинском парке «Сильвия» открыли мемориальный камень в память о мирных жителях и военнопленных, зверски убитых немецкими карателями в годы Великой Отечественной войны.

Мемориал установлен на месте казни мирного населения Гатчины и военнопленных во время гитлеровской оккупации. Останки 132 человек обнаружил поисковый отряд «Искра» совместно со Следственным комитетом, сотрудники которого нашли архивные документы, свидетельствующие о массовых расстрелах в парке Сильвия.

«Действительно, мы часто приходили гулять в этот парк и не знали, что в нескольких метрах от тропинки в траншее лежат безвинные жертвы нацистов. Я благодарю всем, кто помог вернуть имена невинно убиенных и рассказать об этой кровоточивой ране: следователей и поисковиков, волонтёров, администрацию Гатчинского района и всех неравнодушных, потому что благодаря вам эта память живет», — сказал заместитель Председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой на открытии мемориала.

«Пусть этот памятный знак станет напоминанием не только о расстрелянных в Гатчине, но о каждом замученном и убитом фашистами в годы Великой Отечественной войны. Только в Ленинградской области от рук нацистов и их пособников погибло около полумиллиона человек. Мы должны помнить об этом вечно», — подчеркнула депутат государственной Думы России Ольга Занко.

Гатчина была оккупирована немецкими войсками 13 сентября 1941 года и находилась в оккупации 866 дней. В городе немцы создали концлагерь «Дулаг-154», филиалы которого располагались в разных частях – на территории военного аэродрома, около Балтийского вокзала, на улице Хохлова, Рощинской, в помещениях Красных казарм и бывшей граммофонной фабрики на проспекте 25-го Октября.