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Питерец.ру » Общество » В Гатчинском парке «Сильвия» появился мемориал жертвам фашистских карателей

В Гатчинском парке «Сильвия» появился мемориал жертвам фашистских карателей

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
В Гатчинском парке «Сильвия» открыли мемориальный камень в память о мирных жителях и военнопленных, зверски убитых немецкими карателями в годы Великой

В Гатчинском парке «Сильвия» открыли мемориальный камень в память о мирных жителях и военнопленных, зверски убитых немецкими карателями в годы Великой Отечественной войны.

Мемориал установлен на месте казни мирного населения Гатчины и военнопленных во время гитлеровской оккупации. Останки 132 человек обнаружил поисковый отряд «Искра» совместно со Следственным комитетом, сотрудники которого нашли архивные документы, свидетельствующие о массовых расстрелах в парке Сильвия. 

«Действительно, мы часто приходили гулять в этот парк и не знали, что в нескольких метрах от тропинки в траншее лежат безвинные жертвы нацистов. Я благодарю всем, кто помог вернуть имена невинно убиенных и рассказать об этой кровоточивой ране: следователей и поисковиков, волонтёров,  администрацию Гатчинского района и всех неравнодушных, потому что благодаря вам эта память живет», — сказал заместитель Председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой на открытии мемориала. 

«Пусть этот памятный знак станет напоминанием не только о расстрелянных  в Гатчине, но о каждом замученном и убитом фашистами в годы Великой Отечественной войны. Только в Ленинградской области от рук нацистов и их пособников погибло около полумиллиона человек. Мы должны помнить об этом вечно», — подчеркнула депутат государственной Думы России Ольга Занко. 

Гатчина была оккупирована немецкими войсками 13 сентября 1941 года и находилась в оккупации 866 дней. В городе немцы создали концлагерь «Дулаг-154», филиалы которого располагались в разных частях – на территории военного аэродрома, около Балтийского вокзала, на улице Хохлова, Рощинской, в помещениях Красных казарм и бывшей граммофонной фабрики на проспекте 25-го Октября.

Источник: Администрация Ленобласти
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