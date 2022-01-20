Бельский призвал к открытости

Глава ЗакСа Александр Бельский считает, что парламент должен стать более открытым. Председатель видит в этом ответственность. Сейчас в парламенте поименное голосование, в результате видно, кто и за что голосует. Бельский уверен, что депутатам необходимо объяснять избирателям, почему придерживаются той или иной точки зрения. Это крайне важно, ведь депутат представляет не только свою позицию, но и взгляды людей, которые его выбрали.

Еще Бельский подчеркнул, что есть проблемы, которые требуют открытого обсуждения. Это ситуации со снегом, мусором, Кью-Ар кодами. Важна именно совместная работа парламента и жителей города. Бельский призвал депутатов находить возможности для взаимодействия с гражданами. Это нужно делать даже в условиях пандемии. Здесь спикер ЗакСа привел в пример «Прямую линию» президента.

«Питерец.ру» считает, что идея с открытостью парламента выглядит хорошей в теории. Вопрос в том, насколько депутаты заинтересованы ее воплощать. Реальное взаимодействие с гражданами приведет к серьезным сдвигам, ведь такой диалог необходим.