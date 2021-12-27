В Ленобласти угнали экскаватор

Вчера утром к полицейским Гатчинского района Ленинградской области обратился 44-летний индивидуальный предприниматель, который сообщил о том, что ночью со стоянке в посёлке Новый Свет у него угнали желтый экскаватор JCB 2011 года выпуска.

Сотрудники полиции опросили сторожа стоянки. Он рассказал, что после полуночи пришёл мужчина в тёмной одежде. Он поставил в известность охранника, что возьмёт трактор для работы, сел в кабину и уехал.

Свой ущерб бизнесмен оценил почти в 2,5 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.