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Питерец.ру » Общество » Сжигать мусор не будут

Сжигать мусор не будут

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
m.asninfo.ru
Заводы по сжиганию мусора в Петербурге не появятся

Мусор, его уборка, организация этого процесса и все, что с ним связано – болезненные темы для Северной столицы. Люди уже так устали от беспорядка в сфере наведения порядка, что начинать с опаской относиться к различным новостям и слухам. Ну и власти вынуждены к народу прислушиваться.

Вся эта мусорная тематика популярностью у народа не пользуется. Мусора меньше не становится. Так что народ часто гневается, и если говорить объективно, не всегда этот гнев напрасен.

В руководстве «Невского экологического оператора» заверили, что строить заводы по сжиганию мусора в Петербурге не планируют. Да, такая система работает в Швеции и Финляндии. Но для Северной столицы она не подходит.

«Питерец.ру» считает это сообщение хорошей новостью. Как говорится, не все потеряно. Мы ведь далеко не финны и совсем не шведы. Вряд ли такая система работала бы у нас нужно образом. Проверенная в скандинавских странах концепция у нас бы работала через хорошо известное место.

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