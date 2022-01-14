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Питерец.ру » Общество » Что теперь с вывозом мусора?

Что теперь с вывозом мусора?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Мусор в Петербурге вывозят своевременно

Работа мусорного оператора – одна из злободневных тем для Петербурга. В начале года наблюдалась серьезная проблема в этой сфере. Тогда поступило большое количество жалоб относительно несвоевременного вывоза отходов.

Но постепенно ситуация стала нормализовываться. Сейчас оператору удается вовремя вывозить мусор с 96,5% адресов. Так что почти все контейнеры освобождаются без задержек. Конечно, не обходится без задержек. Поэтому от граждан по-прежнему поступают жалобы по поводу несвоевременной уборки. Наиболее критичной была ситуация на 3 января. От петербуржцев поступили заявки по 1389 адресам.

«Питерец.ру» считает, что мусорному оператору необходимо улучшить качество своей работы. Нужно добиваться показателя близкого к 100%. Люди ведь должны платить вывоз мусора вовремя. Так почему они вынуждены терпеть задержки?

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