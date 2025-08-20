В Петербурге депутаты обсудили способы борьбы с борщевиком

В стенах исторического Мариинского дворца 20 августа состоялось значительное мероприятие – заседание рабочей группы, объединившее усилия Комитета по законодательству Санкт-Петербурга, Постоянной комиссии по городскому хозяйству и созданию комфортной городской среды, а также Постоянной комиссии по экологии и природопользованию. Центральной темой обсуждения стала острая проблема борьбы с инвазивными видами растений, представляющими серьёзную опасность для экологии и сельского хозяйства Северной столицы.

Заседание собрало внушительный состав участников. В нём приняли участие уважаемые депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга: Всеволод Беликов, Алексей Макаров и Александр Ходосок. Представители городской исполнительной власти, включая федеральные структуры – Северо-Западное ТУ Россельхознадзора – также внесли свой вклад в дискуссию. Научное сообщество было представлено ведущими специалистами из авторитетных учреждений: Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН, Санкт-Петербургского государственного университета, Агрофизического научно-исследовательского института и Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета имени С.М. Кирова. Их участие гарантировало многосторонний и всеобъемлющий подход к решению проблемы.

Фон для обсуждения заложил новый федеральный закон, принятый в марте, направленный на защиту земель от нашествия опасных инвазивных растений. Этот закон, вступающий в силу 1 марта 2026 года, призван противостоять негативному воздействию чужеродных видов флоры, которые, активно распространяясь, вытесняют местные растения и животных, нанося ущерб экосистеме. Некоторые из этих растений обладают аллергенными свойствами или даже ядовиты, представляя угрозу здоровью человека, что делает проблему ещё более актуальной и требующей безотлагательного решения.

Руководитель рабочей группы, председатель Комитета по законодательству Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Всеволод Беликов, обозначил первоочередную задачу – создание регионального списка опасных инвазивных растений. Он предложил два варианта реализации: включение этого списка в городской закон об экологии по аналогии с Красной книгой Санкт-Петербурга или разработку отдельного нормативного акта. Кроме того, Беликов подчеркнул необходимость приведения городского законодательства в полное соответствие с требованиями нового федерального закона.

В ходе оживлённой дискуссии эксперты затронули важный аспект: некоторые растения, признанные опасными инвазивными видами, одновременно используются в качестве декоративных или даже пищевых. Эта двойственность требует взвешенного подхода и детального анализа. Заведующий кафедрой лесной политики, экономики и управления, доктор экономических наук, профессор лесотехнического университета им. С.М. Кирова Владимир Петров обратил внимание на обязанности землевладельцев и арендаторов по уничтожению опасных растений на своих участках. Он подчеркнул, что действие закона распространяется не только на сельскохозяйственные угодья, но и на лесные массивы, особо охраняемые природные территории, парки и заповедники.

Владимир Петров привёл конкретный пример – борьбу с борщевиком Сосновского, которая обходится примерно в 300-400 рублей на сотку земли. Он указал на огромные масштабы проблемы и значительные финансовые затраты, которые лягут на городской бюджет. Более того, Петров высказал мнение о необходимости сотрудничества с Ленинградской областью, поскольку Санкт-Петербург и область образуют единую агломерацию с общей экосистемой, требующую скоординированных действий.

Всеволод Беликов, подводя итоги заседания, подчеркнул необходимость продолжения совместной работы рабочей группы с экспертами и исполнительной властью для учёта всех тонкостей контроля, надзора и реализации нового нормативного акта. Он акцентировал внимание на том, что задача состоит не только в формальном выполнении требований федерального закона, но и в достижении реальных результатов в борьбе с инвазивными растениями, в защите уникальной экосистемы Санкт-Петербурга и обеспечении безопасности жителей города. Это требует комплексного подхода, включающего не только юридическую и финансовую, но и экологическую, а также просветительскую составляющие. Дальнейшая работа предполагает детальное изучение распространения каждого вида инвазивных растений, разработку эффективных методов борьбы с ними с учетом специфики различных территорий города, а также привлечение общественности к процессу мониторинга и ликвидации очагов распространения опасных растений. Впереди предстоит большая работа, требующая активного участия всех заинтересованных сторон.