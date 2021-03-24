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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти кастрация будет по желанию

В Ленобласти кастрация будет по желанию

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
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Депутаты ЗакСа Ленобласти приняли законопроект о содержании и защите домашних животных

24 марта, депутаты Законодательного собрания Ленинградской области приняли законопроект о содержании и защите домашних животных. Сегодня все граждане, кто не уверен, что сможет содержать потомство своих домашних животных, обязаны "предпринять все меры по предотвращению его появления посредством кастрации и стерилизации".

Однако народные избранники постановили, что действующая норма не соответствует основам Конституции, где сказано, что ограничить права и свободы людей может только федеральное законодательство. Обязанность по стерилизации распространяется только на владельцев приютов.

Судя по заключению правового управления, на самом деле законопроект был разработан после того, как на нарушение обратил внимание прокурор Борис Марков.

Источник: 47News
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