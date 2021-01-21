Перспективные управленцы Северной столицы вместе с чиновниками разработают дорожную карту

Представители сообщества «Лидеры Петербурга», которое объединило победителей кадрового конкурса «Мой город – мои возможности», встретились с сотрудниками «молодежного» Комитета, чтобы обсудить планы на будущее. После завершения основной программы для топ-100 победителей конкурса сообщество планирует дальше развиваться и реализовывать полезные для города проекты.

Первый заместитель председателя Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Ксения Посылаева рассказала о направлениях, которые планирует развивать Комитет в 2021 году, и возможных форматах взаимодействия Комитета с сообществом. Так, например, победителям престижного конкурса предложили принимать участие в молодежных мероприятиях, а также выстраивать межведомственное взаимодействие при реализации инициатив лучших участников конкурса.

Более того, по поручению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова победители конкурса также рассматриваются на руководящие должности в государственные учреждения и унитарные предприятия, подведомственные исполнительным органам государственной власти города.

«Для начала хочу выразить вам свою благодарность. Вы действительно большие молодцы, что поддерживаете коммуникацию друг с другом и проявляете свою инициативу. Это, по большому счету, и было нашей большой целью. Комитет готов и дальше поддерживать ваше сообщество и вместе с вами воплощать в жизнь те идеи, которые сделают наш город еще лучше», – отметила Ксения Посылаева.

В итоге было решено провести совместный бизнес-завтрак, в процессе которого сотрудники «молодежного» Комитета и победители конкурса разработают дорожную карту для сообщества «Лидеры Петербурга».

Информационная справка:

Кадровый конкурс «Мой город – мои возможности» проводился Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями по поручению Губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова при поддержке автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей». Проект направлен на поиск талантливых и перспективных руководителей и их развитие.

Всего заявки на участие подали 35 639 управленцев из 82 регионов России, а также граждане 7 иностранных государств.

Победители конкурса получили возможность войти в кадровый резерв города, пройти образовательную программу «Горизонты возможностей» и принять участие в программе наставничества: за каждым из лучших финалистов был закреплен один из топовых управленцев Петербурга и страны.

«Горизонты возможностей» – это программа по современному менеджменту и технологиям от ведущих экспертов, специально подобранных НИУ ВШЭ, для реализации программы обучения для победителей кадрового конкурса «Мой город – мои возможности».

Осенью 2020 года завершилась программа, в которой на протяжении целого года принимали участие топ-100 победителей кадрового конкурса «Мой город – мои возможности».