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Питерец.ру » Экономика » Встреча участников первого конкурса Фонда президентских грантов 2021 года

Встреча участников первого конкурса Фонда президентских грантов 2021 года

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Опубликовал: Вадик Котов
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ВКонтакте
Комитет поможет НКО, кому не хватило нескольких баллов, чтобы взять президентский грант

9 февраля в 16:00 в коворкинге «Легко» (Новоизмайловский пр., 48) соберутся участники первого конкурса Фонда президентских грантов 2021 года. Напомним, в январе уже прошла встреча с победителями конкурса. Теперь Комитет пригласил НКО, которым не хватило нескольких баллов до победы, чтобы познакомиться и рассказать о тех мерах поддержки, которые организации могут получить уже сегодня.

Богдан Заставный, председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, расскажет о финансовой, имущественной, информационной поддержке, которые Комитет НКО.

Также на встрече выступит руководитель лаборатории проектного мышления «План А» Елена Сафина, она расскажет о возможностях партнерского взаимодействия и как «План А» может помочь НКО реализовать социальные проекты.

Встреча состоится с соблюдением мер эпидемиологической безопасности и мер социального дистанцирования.

«Сегодня в Петербурге 8938 некоммерческих организаций. И многие не знают, сколько в городе проходит конкурсов, грантов для некоммерческих организаций, и чем город может помочь уже сегодня. Наша задача – максимально рассказать о мерах поддержки и помочь доработать проекты, которые не набрали нужных баллов таким образом, чтобы повысить шансы на получение гранта в следующем конкурсном отборе. Также наш проект «План А» готов помочь реализовать проекты, которые не получили федерального финансирования», - говорит Богдан Заставный.

Напомним, 87 проектов петербургских некоммерческих организаций выиграли гранты на общую сумму 236 965 078, 46 рублей. Всего на конкурс было подано 10 063 проектов. От Северной столицы поступило 448 инициатив, порядка 20 % из них были одобрены Фондом президентских грантов. Средняя сумма гранта среди петербургских НКО составила более 2 миллионов рублей.

Источник: Комитет по молодежной политике
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