В Петербурге завершилась образовательная программа «Горизонты возможностей». Эта программа по современному менеджменту и технологиям была разработана специально для 100 победителей кадрового конкурса «Мой город – мои возможности». Обучение молодые управленцы проходили с января по октябрь этого года.

Активное участие в программе приняли ведущие эксперты в области современных технологий управления и представители Администрации Санкт-Петербурга. Обучение включало в себя максимальное разнообразие форматов: лекции и тренинги, фасилитационные сессии и панельные дискуссии, бизнес-симуляции и групповой коучинг.

Один из ключевых элементов программы – работа над командными проектами в рамках одного из стратегических приоритетов социально-экономического развития Санкт-Петербурга: «Комфортный», «Открытый», «Умный» или «Социальный город».

Участники программы изучали потребности жителей города, проводили кабинетные и полевые исследования, разрабатывали прототипы новых продуктов и услуг, и к финалу программы представили 20 проектов, цель каждого из которых – улучшение жизни петербуржцев. 5 проектов были признаны лучшими:

- Программа поддержки начинающих социальных предпринимателей «Первый шаг». Авторы программы разработали программу поддержки молодых предпринимателей.

- «Внедрение инноваций для повышения внешнеэкономического потенциала Санкт-Петербурга». Предлагается использовать рециклизат – вторичную девулканизированную резиновую смесь из промышленных резиновых отходов – для производства базовой технической резины, качественной вторичной резины, битума.

- «Вовлечение школьников младших классов в цифровую проектную деятельность». Авторы идеи предлагают создать онлайн платформу для организации проектной работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста.

- «Комфортность общественного транспорта. Методы и способы оценки и влияния». Команда предложила разработать игру – приложение для мобильного устройства, чтобы собирать обратную связь от горожан по поводу качества работы городского общественного транспорта.

- «СИСТЕМА мобильных модулей утилизации, хранения и переработки ТБО «Винни-ПУХТО». Предлагается создать систему, которая обеспечит раздельный сбор пластика, стекла, картона, батареек, а также первичную переработку в процессе транспортировки, оптимальную логистику и контроль загрузки контейнера на основе IT-решений и геймификации.

Лучшие идеи выпускников оценили Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин и директор НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург Сергей Кадочников.

«Для Петербурга и сам проект «Мой город – мои возможности», и специальная образовательная программа для победителей – это важное начинание. Мы обязательно будем и дальше использовать уже зарекомендовавший себя формат: короткое интенсивное обучение, определение актуальных запросов со стороны города, поиск проектных идей и партнеров, способных стать надежными спутниками в реализации этих идей», – подытожил Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин.

«Главный итог нашей совместной работы – мы научились искать и находить сторонников. Научились слушать и понимать партнеров, заряжать их своей энергетикой и делиться тем, что считаем важным. Если в результате программы «Горизонты возможностей» появится больше реальных проектов, больше петербуржцев захотят участвовать в развитии города, а ядром этих изменений станут слушатели нашей программы – мне кажется, мы сделали большое дело», – сказал Сергей Кадочников.

Временно исполняющий обязанности председателя Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Богдан Заставный также поздравил выпускников и рассказал, какие возможности открываются перед ними.

«Хочу всех поздравить с успешным окончанием образовательной программы. Вы все прошли через серьезный отбор: вы стали лучшими из порядка 36 000 человек, которые подавали заявку на участие в кадровом конкурсе «Мой город – мои возможности». За этот год вы стали большой и дружной командой, которая способна генерировать интересные идеи. Важно, чтобы и в будущем вы не теряли друг друга и приносили пользу нашему городу. А мы готовы поддерживать вас в этом. Все вы по итогам конкурса вошли в резерв управленческих кадров Петербурга. Некоторые из вас уже были назначены на должности государственной службы. Недавно Губернатор Санкт-Петербурга подписал ряд поручений, и теперь именно победители нашего кадрового конкурса в первую очередь будут рассматриваться на руководящие должности в государственные учреждения и унитарные предприятия, подведомственные исполнительным органам государственной власти города. Уверен, что впереди каждого из вас ждут новые свершения, успехов!», – отметил временно исполняющий обязанности председателя Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Богдан Заставный.

Информационная справка:

Конкурс «Мой город – мои возможности» провел Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями по поручению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова при поддержке автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей». Проект направлен на поиск талантливых и перспективных руководителей и их развитие. Участие в Конкурсе «Мой город – мои возможности» дал шанс войти в кадровый резерв города, стать участником программы наставничества, пройти стажировку в органах государственной власти и местного самоуправления, в компаниях-партнерах конкурса и внести свой вклад в развитие города.