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Жительница Петербурга стала победителем Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Жительница Петербурга стала победителем Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия»

Участники XVII Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» – защитили свои проекты, представленные в номинации «Моя семья: преемственность, ценности и смыслы». Одной из победительниц стала Екатерина Королькова из Северной столицы.

Екатерина Королькова, магистрант Санкт-Петербургского государственного университета, в финале конкурса представила проект, направленный на развитие креативного мышления у детей. «Философия для детей» – комплексная программа, включающая в себя информационный контент в виде сериала для просмотра в кругу семьи, образовательную программу для преподавания в детских садах и школах, а также серию встреч приглашенных лекторов с родителями. Психологи, а также педагоги истории и философии рассказывают о том, как помочь ребенку самореализоваться в условиях ускоренного ритма жизни, раскрыть потребности личности, развить интерес к знаниям и объяснить, где их можно применить.

«Понимая требования времени, мы старались максимально адаптировать программу под привычки детей XXI века. Сериал можно посмотреть на сайте, в социальных сетях, добавить в закладки, поделиться им с друзьями, поддерживать с автором проекта двустороннюю связь, задавать интересующие вопросы. Мобильный формат проекта, возможность смотреть и обсуждать его как в образовательных учреждениях, так и дома в кругу семьи, может охватить все регионы России и будет особенно полезен для детей с ограниченными возможностями. Уверена, сегодняшняя победа в конкурсе, поддержка платформы «Россия – страна возможностей» и Российской академии образования станет важным шагом к масштабированию нашей идеи», – поделилась Екатерина.

«Сегодня стартовала серия защит в пяти образовательных и педагогических номинациях, партнером которых выступает Российская академия образования. В XVII сезоне конкурса «Моя страна – моя Россия» участниками этих номинаций стали 29 808 конкурсантов – молодых ученых и педагогов, неравнодушных к судьбе своей страны. Сегодня именно они формируют облик системы российского образования будущего», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. Он уточнил, что в число пяти совместных номинаций входят «Моя семья: преемственность, ценности и смыслы», «Моя педагогическая инициатива», «Мой родной язык», «Мои открытые университеты», а также одна из главных номинаций конкурса этого года – «Моя страна. Моя история. Моя Победа», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

По словам президента Российской академии образования Юрия Зинченко, «три года плодотворного сотрудничества Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» и Российской академии образования открыло тысячи имен неординарных, талантливых и инициативных молодых людей, готовых строить новую траекторию развития образовательной системы страны».

«Сегодня педагогам и ученым, столкнувшимся с вызовами современного мира, как никогда важна поддержка академического сообщества. Российская академия образования окажет всестороннее содействие в реализации и дальнейшем сопровождении инициатив победителей конкурса», – подчеркнул Юрий Зинченко.

Победители Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» в номинациях, реализуемых при поддержке Российской академии образования, получат традиционные премии в размере 100, 80 и 50 тысяч рублей.

«В XVII сезоне инициативы более 4 500 конкурсантов были направлены на развитие механизмов взаимодействия семьи с образовательными организациями, сохранение традиционных семейных ценностей и преемственности поколений. Номинация стала площадкой диалога родительского сообщества с педагогами, инструментом выявления и поддержки интересных проектов, направленных на укрепление института семьи, что очень важно», – рассказала руководитель конкурса «Моя страна – моя Россия», проректор Российского государственного гуманитарного университета Лариса Пастухова.

Свое приветствие участникам Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» в номинации «Моя семья: преемственность, ценности и смыслы» направила Председатель комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, возглавляющая экспертный совет конкурса.

В XVII сезоне у участников Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» есть возможность получить грантовую поддержку Федерального агентства по делам молодежи. В рамках публичных защит эксперты Грантового конкурса молодежных инициатив Росмолодежи, который также является одним из проектов платформы «Россия – страна возможностей», оценят работы конкурсантов и рекомендуют к получению грантов на реализацию собственного проекта.

Конкурс «Моя страна – моя Россия» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Список участников очного тура размещен на сайте www.moyastrana.ru.

Информационная справка:

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 25 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Политика», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки 2.0», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», профессиональный конкурс «Учитель будущего», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «Лучший социальный проект года», всероссийский проект «РДШ – Территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», всероссийский конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN», «Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior» и новый проект платформы «Время карьеры».

Источник: Комитет по молодежной политике
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