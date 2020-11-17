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Питерец.ру » Общество » Что не так с соком?

Что не так с соком?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Крупную партию сока манго изъяли на таможне

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице изъята крупная партия сока манго. Речь идет о 2 контейнерах, в которых находилось 68 тыс. бутылок этого продукта. Груз поступил в Петербург из Бангладеша. Товар был предназначен для отправки в Красноярск. Однако до конечного получателя он не дошел.

На таможне в Петербурге были выявлены некоторые нарушения. В частности, отсутствовала информация о месте изготовления данного продукта. Кроме того, сопроводительная документация не имела отношения к этой партии. Действие сертификата соответствия не распространялось на данный товар.

Так что сок пока остался в Петербурге. Дальнейшая судьба этого товара находится под вопросом. Подобные проблемы нередко возникают при получении продукции из зарубежных стран.

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