В Петербурге общественники взяли на контроль нападение на волонтера

Вечером 13 июня на проспекте Энгельса в Санкт-Петербурге совершено нападение на волонтера организации «Антон тут рядом» и «Перспективы» Наталью Алексееву, ухаживающую за людьми с ограниченными возможностями.

Она опекает пятерых инвалидов-колясочников из психоневрологического интерната. Они временно размещены в квартире на период распространения коронавирусной инфекции. Житель дома избил девушку-волонтера, когда она возвращалась с прогулки с одной из подопечных.

Представители Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге взяли резонансное дело на особый контроль, так как мужчина произвел противоправные действия в отношении волонтера. После инцидента Наталья написала заявление в полицию. На призыв ОНФ в Петербурге откликнулись неравнодушные горожане, готовые обеспечить безопасность проживающих на проспекте Энгельса инвалидов-колясочников и волонтеров, которые с ними работают.

Представители Народного фронта также обратились в Следственный комитет с просьбой организовать проверку на предмет противоправных действий, совершенных в отношении волонтера.

«Учитывая ситуацию, когда большое количество волонтеров в городе самоотверженно оказывают помощь пожилым, маломобильным, нуждающимся петербуржцам, находятся отдельные граждане, которые нетерпимо относятся не только к волонтерам, их труду, но и к самим инвалидам-колясочникам. Безусловно, такие ситуации необходимо пресекать. Я, как мужчина, не могу понять, как можно ударить девушку, сломать очки. Это дело нельзя оставлять без общественного контроля. Люди, развязывающие руки, должны понести наказание, чтобы другим не повадно было. Мы должны уважать друг друга, а бескорыстный труд волонтеров особенно», - отметил член штаба Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге Антон Соловьев.



