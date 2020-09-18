В Петербурге общественники предлагают приостановить выдачу предписаний горожанам на демонтаж установленных на окнах решеток

Представители Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге предлагают уполномоченным исполнительным органам государственной власти приостановить выдачу предписаний петербуржцам на демонтаж элементов защиты, которые установлены на окнах их квартир. Поводом для данной инициативы стали многочисленные обращения обеспокоенных горожан о необходимости убирать установленные на окнах решетки и роллеты либо представлять документы о согласовании. Требования демонтировать конструкции в сжатые сроки поступают от управляющих компаний, жилкомсервисов, рассказали жители.

Между тем, отмечают активисты регионального отделения ОНФ, практика установки дополнительных конструкций в Санкт-Петербурге носит массовый характер, и зачастую многие из них сделаны еще в прошлом веке в целях защиты имущества. У большинства жителей Северной столицы согласующих документов нет, при этом процедура их получения затруднена и занимает месяцы. Соответственно, им грозят штрафные санкции и судебные разбирательства.

В связи с этим общественники предлагают властям упростить процедуру согласования документации, сделать ее понятной и доступной для реализации на практике. А до разработки нового регламента ввести мораторий на выдачу предписаний жителям Санкт-Петербурга на демонтаж со стороны управляющих компаний и на подачу исковых заявлений в суд администрациями районов.

«Ранее наши активисты выступили с предложением ввести мораторий на выдачу предписаний горожанам на демонтаж остекления балконов и лоджий, а также упростить процедуру получения согласований на установку оконных конструкций. Дополнительное оборудование на окнах для защиты имущества можно также отнести к этим конструкциям. При этом граждане должны помнить, что при их наличии, будь то на окне или балконе, не стоит забывать о пожарной безопасности», – сказал глава регионального исполкома ОНФ в Санкт-Петербурге Андрей Рябоконь.

Общественники отметили, что практика применения защитных элементов на окнах активно используется государственными учреждениями Санкт-Петербурга, и в этой ситуации подход должен быть единообразен.