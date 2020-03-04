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Питерец.ру » Общество » Общественники призывают власти Петербурга принять во внимание мнение граждан при застройке территории бывшего Северного рынка

Общественники призывают власти Петербурга принять во внимание мнение граждан при застройке территории бывшего Северного рынка

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ОНФ
ОНФ призвал власти Петербурга принять во внимание мнение граждан при застройке территории бывшего Северного рынка

Представители регионального отделения Общероссийского народного фронта направили в комитет по инвестициям Санкт-Петербурга обращение с просьбой учесть мнение граждан при застройке территории бывшего Северного рынка. Несколько лет назад власти пообещали возвести здесь культурно-оздоровительный объект, однако его строительство так и не началось. Местные жители подозревают, что участок будет отдан под другие нужды, и выступают против этого.

Ранее в региональное отделение ОНФ поступили обращения от жителей Калининского района на неблагоустроенную территорию бывшего Северного рынка, который был снесен в середине 2015 г. вопреки многочисленным протестам. Предприниматели тогда собрали пять тысяч подписей против безальтернативной ликвидации рынка. Но власти Санкт-Петербурга убедили людей в незамедлительном строительстве необходимого им объекта. Предполагалось, что на земельном участке площадью 43,5 кв. м разместится культурно-оздоровительный и общественно-деловой комплекс с подземной автостоянкой. Однако его строительство все не начиналось, а в феврале 2017 г. участок без проведения торгов был отдан застройщику для возведения на нем многофункционального спортивно-развлекательного комплекса для семейного активного отдыха.

«Демонтаж Северного рынка оставил без работы несколько сотен представителей малого бизнеса, а также порядка полумиллиона жителей района без доступного товарооборота, при этом обещанный культурно-оздоровительный комплекс горожане так и не получили. Учитывая факт пятилетнего простоя земельного участка, а также многочисленные жалобы населения Калининского района на игнорирование мнения жителей о желаемом функциональном использовании участка, ОНФ берет на контроль процесс вовлечения участка в хозяйственный оборот и просит власти города рассмотреть возможность строительства доступного для всех граждан спортивного объекта социальной направленности», – рассказал член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге Валерий Солдунов.

В рамках реализации поручения президента России, лидера Народного фронта Владимира Путина о максимальном вовлечении людей в принятие решений активисты ОНФ направили соответствующее обращение в комитет по инвестициям Санкт-Петербурга с просьбой учесть мнение граждан при застройке территории.

Источник: ОНФ в Санкт-Петербурге
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