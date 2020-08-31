Общественники просят власти города сохранить граффити с изображением Портновой, Цоя и Бодрова

Общероссийский народный фронт в Санкт-Петербурге направил обращение в адрес профильных ведомств города с просьбой сохранить граффити-портреты Зинаиды Портновой, Виктора Цоя, Сергея Бодрова и других известных личностей, которые были нарисованы на трансформаторных подстанциях, принадлежащих ПАО «Ленэнерго».

Ранее в региональное отделение ОНФ обратились петербуржцы с призывом приостановить процесс уничтожения современных достопримечательностей. В свою очередь активисты Народного фронта попросили городские власти поспособствовать внесению поправок в законодательную базу, регулирующую вопросы, связанные со стрит-артом, и объединить усилия с художниками и неравнодушными жителями для создания условий, удовлетворяющих ожидания всех сторон.

Подход к формированию обоюдного мнения не должен быть односторонним, следует учесть мнение горожан – собственников квартир, на фасадах домов которых присутствуют граффити, создающие в этом месте неповторимую атмосферу и привлекающие на протяжении многих лет людей, считают общественники. Среди собственников, безусловно, присутствуют и противники создания элементов стрит-арта на фасадах. Таким мнением не следует пренебрегать в разработке законодательной базы в части выделения соответствующих площадок уличным художникам.

В то же время граффити с Сергеем Бодровым, Виктором Цоем и Зинаидой Портновой, нарисованные на трансформаторных подстанциях, явно не мешают петербуржцам. Экскурсии на указанные объекты не создают неудобства жильцам окрестных домов и не влекут за собой негатива.

Эти объекты стали знаковыми современными достопримечательностями города, возле которых специально приходят сфотографироваться сотни людей.

«В Санкт-Петербурге проживает большое количество талантливых уличных художников, которые создают новые неформальные места, пользующиеся популярностью у горожан и туристов. Их рисунки на стенах стали современными достопримечательностями города на Неве. Мы просим ответственных чиновников приостановить закрашивание граффити с изображением знаменитых личностей, а также продумать механизм согласования нанесения подобных рисунков на здания и сооружения», - отметил член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге Антон Соловьев.