Три миллиона рублей будет выплачено на реализацию лучших молодежных проектов

В 2020 году на получение премии Правительства Санкт-Петербурга «Лучший молодежный проект Санкт-Петербурга» было подано более 167 заявок. Подробная инфографика – на сайте комитета https://www.gov.spb.ru/admin/r/146/194290. Сейчас сотрудники комитета заносят в базу проекты и формируют списки для защиты. Затем комиссия будет рассматривать представленные проекты, на защитах расспросит номинантов о планах, уточнит детали. Защиты пройдут в онлайн и оффлайн формате. В итоге, будут отобраны лучше 30. Ребятам будет выплачено по 100 тысяч рублей. Победители уже начали реализовывать свои проекты, об итогах которых затем расскажут Комитету. Больше всего подано проектов по направлениям образование (34), культура (26), экология (20).
Рассказывает председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Юлия Аблец: