Три миллиона рублей будет выплачено на реализацию лучших молодежных проектов

В 2020 году на получение премии Правительства Санкт-Петербурга «Лучший молодежный проект Санкт-Петербурга» было подано более 167 заявок. Подробная инфографика – на сайте комитета https://www.gov.spb.ru/admin/r/146/194290. Сейчас сотрудники комитета заносят в базу проекты и формируют списки для защиты. Затем комиссия будет рассматривать представленные проекты, на защитах расспросит номинантов о планах, уточнит детали. Защиты пройдут в онлайн и оффлайн формате. В итоге, будут отобраны лучше 30. Ребятам будет выплачено по 100 тысяч рублей. Победители уже начали реализовывать свои проекты, об итогах которых затем расскажут Комитету. Больше всего подано проектов по направлениям образование (34), культура (26), экология (20).

Рассказывает председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Юлия Аблец:

«Для меня конкурс на лучший молодежный проект крайне интересен. Это своего рода социологический срез интересов молодых, ведь никто не будет тратить свои силы, время и ресурсы на то, что тебе не интересно. Поэтому, когда я смотрю на перечень проектов, поданных на конкурс, то понимаю, что сейчас волнует голову и сердце молодых петербуржцев. И есть много любопытных вещей. Например, проекты для молодых педагогов (значит работают меры по повышению престижа молодых педагогов), SMM волонтерство, карьерный клуб (вот он запрос на социальные лифты), уже традиционные молодежные эко проекты. Второй год у нас есть цифровые решения: мобильные приложения, проекты AR. Набирает интерес к политической, а точнее муниципальной деятельности. Конечно, в этом году не обошлось без проектов, связанных с COVID».