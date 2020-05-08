Парады под окнами ветеранов пройдут в Петербурге

Дома ветеранов расположены по адресам: Санкт-Петербург, ул. Вязова, д. 13 и Павловск, ул. Садовая, 49. Тут парады начнутся в 11.00

В 12.00 парадом пройдет молодежь перед Домов Ветеранов на Витебской пр., 59 к.1.

Юнармейцы из Петродворцового, Пушкинского, Калининского, Невского и Красногвардейского районов пройдут тремя парадными расчетами. Всего более 45 молодых ребят и девушек захотели поздравит ветеранов таким образом.

«Ребята будет идти на безопасном расстоянии друг от друга, все будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, а ветераны будут наблюдать за происходящим из окон. Это то немногое, что мы можем сейчас сделать, чтобы сказать ветеранам спасибо», - говорит председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Юлия Аблец.

После парада юнармейцы вручат ветеранам подарочные наборы, подготовленные комитетом. В наборах – сладости и сувенирная продукция с символикой 75-летия Победы.