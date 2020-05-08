ента новостей

16:54
Парады под окнами ветеранов пройдут в Петербурге
15:13
Смертельное ДТП в Гатчинском районе Ленобласти
15:07
Исторический парк встретит День Победы в режиме онлайн
12:03
В Петербурге полицейские со стрельбой задержали пьяного водителя
09:27
Бегающие лосята
08:48
Введут масочный режим
18:41
ОНФ в Петербурге организовал передачу комплекса для температурного скрининга
16:29
В Петербурге полиция проверяет заявление об изнасиловании
16:13
В Петербурге задержали подозреваемого в хищении денег у пожилой женщины
10:03
Назовут ли форс-мажор форс-мажором?
09:33
Льготы для бизнеса начали работать
00:07
Могут ли футбольный «Зенит» объявить чемпионом России?
20:02
«Матч ТВ» покажет 9 мая документальный фильм «Внуки Победы»
19:56
В майские выходные ветеринарный и фитосанитарный контроль успешно прошли более 77 тысяч тонн продукции
19:54
Петербургские депутаты призывают отменить критерий «виновности» медика в заражении коронавирусом для получения выплаты
19:51
Исторический парк и ГМЗ «Царское Село» представят виртуальную выставку об истории восстановления царскосельских дворцов
19:49
На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют два съезда
16:31
Ко Дню Победы ветераны обратились с напутствием к жителям Петербурга в рамках проекта ОНФ «75 правил жизни победителей»
16:26
Волонтеры #МыВместе передадут продуктовые наборы ветеранам
16:23
В Петербурге две мошенницы забрали у пенсионерки около 75 тысяч рублей за ремонт труб
09:13
Откуда к нам пришел коронавирус?
08:48
Поздравление для ветеранов
00:09
«Коммунисты России» стали узниками Первомая
15:48
На КАД полностью перекроют три съезда
13:24
В Петербурге число случаев коронавируса превысило 5,5 тысяч
13:18
Онлайн-турнир акробатического рок-н-ролла «Танцуем дома»
13:12
В Петербурге задержали таксиста-педофила
09:25
Респираторов стало больше
09:07
Время сажать картошку
00:36
Мельничук отправился покорять НХЛ, но есть у СКА и приобретения
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » Парады под окнами ветеранов пройдут в Петербурге

Парады под окнами ветеранов пройдут в Петербурге

0
1
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
9 мая на трех площадях перед Домами Ветеранов юнармейцы промаршируют с флагами под торжественную музыку

Дома ветеранов расположены по адресам: Санкт-Петербург, ул. Вязова, д. 13 и Павловск, ул. Садовая, 49. Тут парады начнутся в 11.00

В 12.00 парадом пройдет молодежь перед Домов Ветеранов на Витебской пр., 59 к.1.

Юнармейцы из Петродворцового, Пушкинского, Калининского, Невского и Красногвардейского районов пройдут тремя парадными расчетами. Всего более 45 молодых ребят и девушек захотели поздравит ветеранов таким образом.

«Ребята будет идти на безопасном расстоянии друг от друга, все будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, а ветераны будут наблюдать за происходящим из окон. Это то немногое, что мы можем сейчас сделать, чтобы сказать ветеранам спасибо», - говорит председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Юлия Аблец.

После парада юнармейцы вручат ветеранам подарочные наборы, подготовленные комитетом. В наборах – сладости и сувенирная продукция с символикой 75-летия Победы.

Источник: Комитет по молодежной политике
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

6-05-2020, 16:26
Волонтеры #МыВместе передадут продуктовые наборы ветеранам
6-05-2020, 08:48
Поздравление для ветеранов
3-05-2015, 09:32
Гигантская открытка для ветеранов
19-12-2017, 09:30
Торжественное собрание ветеранов органов государственной власти Ленобласти
13-03-2018, 18:32
Как петербуржцу стать Волонтером Победы
8-05-2017, 12:52
Ветеранов поздравили с наступающим Днем Победы

Происшествия на дорогах

0
93
Сегодня, 15:13
Смертельное ДТП в Гатчинском районе Ленобласти
0
883
8-04-2020, 11:58
В Ленобласти в ДТП погибли два человека
0
865
7-04-2020, 14:11
В Петербурге в ДТП погиб велосипедист
0
1 035
31-03-2020, 12:21
Смертельное ДТП на КАД
Наверх