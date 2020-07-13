В комитете по молодежной политике рассказали, как в Петербурге законно нанести граффити

Сотрудники Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями разработали для молодых художников Северной столицы специальную памятку. В ней описаны условия нанесения граффити и требования, предъявляемые к нему.

«К нам часто обращаются молодые художники, которые хотят нарисовать граффити, но боятся, что их работа будет закрашена, или что они могут получить штраф за свои действия. Специально для таких ребят мы разработали памятку, в которой описан механизм необходимых согласований», - отметила председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Юлия Аблец.

Главное требование, которое предъявляется к росписи - необходимость ее соответствия формату, решениям и общей концепции, архитектурному и архитектурно-градостроительному облику Санкт-Петербурга. То есть при нанесении граффити нужно учитывать стилистические особенности фасадов зданий, сооружений и актуальность предлагаемой росписи для конкретной территории. Объекты, где запрещена любая роспись, размещен на сайте https://kgiop.gov.spb.ru/uchet/list_objects .

Сначала художник должен согласовать с собственником объекта место и эскиз рисунка, затем нужно подать заявку в Комитет по градостроительству и архитектуре. Важно, что дата и время росписи оговаривается с собственником объекта не менее чем за 3 дня и только после получения согласования Комитета по градостроительству и архитектуре.

Специалист должен наносить рисунок в присутствии представителя собственника и использовать материалы, инструменты и средства индивидуальной защиты, которые подготовил самостоятельно.

За сохранностью граффити следит художник. Если роспись пришла в неудовлетворительное состояние, граффитисту нужно будет ее восстановить своими силами, согласовав работу с собственником объекта.

Памятка разработана в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга «О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга». Она размещена на сайте Комитета в разделе «Творческой молодежи» (https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/kpmp/tvorchestvo ).