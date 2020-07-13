В комитете по молодежной политике рассказали, как в Петербурге законно нанести граффити

Сотрудники Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями разработали для молодых художников Северной столицы специальную памятку. В ней описаны условия нанесения граффити и требования, предъявляемые к нему.
Главное требование, которое предъявляется к росписи - необходимость ее соответствия формату, решениям и общей концепции, архитектурному и архитектурно-градостроительному облику Санкт-Петербурга. То есть при нанесении граффити нужно учитывать стилистические особенности фасадов зданий, сооружений и актуальность предлагаемой росписи для конкретной территории. Объекты, где запрещена любая роспись, размещен на сайте https://kgiop.gov.spb.ru/uchet/list_objects.
Сначала художник должен согласовать с собственником объекта место и эскиз рисунка, затем нужно подать заявку в Комитет по градостроительству и архитектуре. Важно, что дата и время росписи оговаривается с собственником объекта не менее чем за 3 дня и только после получения согласования Комитета по градостроительству и архитектуре.
Специалист должен наносить рисунок в присутствии представителя собственника и использовать материалы, инструменты и средства индивидуальной защиты, которые подготовил самостоятельно.
За сохранностью граффити следит художник. Если роспись пришла в неудовлетворительное состояние, граффитисту нужно будет ее восстановить своими силами, согласовав работу с собственником объекта.
Памятка разработана в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга «О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга». Она размещена на сайте Комитета в разделе «Творческой молодежи» (https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/kpmp/tvorchestvo).