В самолете оказалось повреждение

«Питерец.ру» сообщает, что самолет, летевший из Северной столицы в Красноярск, вернулся в Пулково. Поводом для такого возвращения стало повреждение в стекле кабины пилотов. Оно было обнаружено после вылета из Петербурга. Естественно, что в такой ситуации воздушное судно было возвращено в пункт отправления.

Все завершилось благополучно – пострадавших в этой истории не оказалось. Самолет пробыл в воздухе менее часа. После разворота судна было сделано несколько кругов, чтобы выработалось топливо. Затем самолет вернулся в аэропорт Петербурга. Повреждение в стекле было небольшим, и проблемы в полете могли не возникнуть. Но командир экипажа решил не рисковать. В такой ситуации было принято верное решение.